 وثائقي - يسوع أسود | وثائقي | DW | 07.04.2023

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وثائقي

وثائقي - يسوع أسود

في مدينة سيكوليانا الصغيرة بجزية صقلية يقدس الأهالي تمثالا ليسوع ذي بشرة سوداء. ومع ذلك لا يتقبل كثير منهم اللاجئين السود في المدينة. فهل سيستطيع المؤمنون منهم التغلب على هذه المفارقة وينفتحون على المهاجرين السود الجدد؟

يغادر جل الشباب المدينة الواقعة على الحدود الجنوبية لأوروبا لأنهم بالكاد يجدون عملا فيها. هذا ما يعتبره كثير من السكان هناك سبباً كافياً لرفض وجود مركز للاجئين، الذين ينحدر معظمهم من دول إفريقية. لكن الغريب في الأمر أن أهالي المدينة الإيطالية يقدسون تمثالا ليسوع أسود البشرة منذ عدة قرون. غير أن هناك أيضا أصواتا تشجع على وجود الأفارقة، فقد عثر الشاب إدوارد القادم من غانا على دعم بعض الأهالي عندما أبدى رغبته في المساعدة في حمل صليب عليه تمثال ليسوع ببشرة سوداء في الموكب السنوي في المدينة. فهل سيسمح لإدوارد وصديقيه بالمشاركة؟ يسعى الفيلم لاستكشاف أسباب الخوف والأحكام المسبقة تجاه "الآخر" ، كما يسلط الضوء على تحديات السكان المحليين في هذه المدينة الأوروبية الصغيرة عند تحديد هويتهم وخاصة من خلال تقديسهم ليسوع أسود.

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في مدينة سيكوليانا الصغيرة بجزية صقلية يقدس الأهالي تمثالا ليسوع ذي بشرة سوداء. ومع ذلك لا يتقبل كثير منهم اللاجئين السود في المدينة. فهل سيستطيع المؤمنون منهم التغلب على هذه المفارقة وينفتحون على المهاجرين السود الجدد؟