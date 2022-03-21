 وثائقي - ولدت في برلين - رجل بذاكرة امرأة | وثائقي | DW | 30.03.2022

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وثائقي

وثائقي - ولدت في برلين - رجل بذاكرة امرأة

ولد علي القادم من سوريا في جسد أنثى، جسد لا يعرفه. كان ينظر إليه الآخرون على أنه امرأة كانت تُدعى عُلا، وكانت متزوجة من رجل وتعيش حياة تقليدية خاضعة لعادات صارمة.

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عندما اندلعت الثورة ضد نظام الأسد عام 2011 انخرط علي في صفوف المعارضة لكن بصفته الأنثوية. قبض عليه وفي السجن اتخذ قرارًا بالغ الأهمية - وهو أن يعترف بهويته كرجل. "علا ، المرأة ماتت هنا في السجن ولن تعود أبدًا. أشعر في أعماقي أنني علي". بعد ذلك بفترة قصيرة أطلق سراحه بكفالة - بشرط أن يغادر سوريا. في صيف 2015 وصل إلى ماغدبورغ الألمانية عن طريق تركيا وعبر طريق البلقان. بعد ذلك بوقت قصير، غير مكان إقامته وانتقل إلى برلين، حيث خضع لعملية تحول جنسي. كما غيرت محكمة في برلين اسمه وأصبح يدعى علي. رافق فريق الفيلم علي من 2016 إلى 2020 ويقدم هذا الريبورتاج صورة حميمية لشاب عاش كامرأة لسنوات والآن يستطيع أن يكون كما يشعر.

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