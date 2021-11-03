 وثائقي - هل يمكن للكتب إنقاذ العالم؟ | وثائقي | DW | 23.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

وثائقي

وثائقي - هل يمكن للكتب إنقاذ العالم؟

يشكل الدرب الذي يسير عليه البشر على كوكبنا الأرضي تهديدا واضحا. حاول الإنسان أن يخضع الطبيعة له، لكن الآن بدأت العواقب تتضح. فالخطر أصبح حاضراً.

مشاهدة الفيديو 26:00

لم تكن العلاقة بين البشر والطبيعة أكثر تناقضا من أي وقت مضى كما هي عليه الآن. من جهة، هناك استغلال لموارد كوكبنا وتدمير لبعضها ومن جهة أخرى هناك حاجة متزايدة للتمتع بطبيعة بكر. حركة "فرايديز فور فيوتشر"، وهي حملة إضرابات مدرسية من أجل المناخ، جسدت الكفاح السياسي من أجل حياة أكثر استدامة. فالشوق الكبير إلى الطبيعة هو علامة على زيادة الوعي بأهميتها. يسلط الفيلم الضوء على أناس يفضلون الغابة على المدينة، أناس يستمتعون بسماع عواء الذئاب من جديد ويندهشون لإعادة اكتشاف طبيعة بكر في وسط أوروبا. عودة إلى الطبيعة؟ وخاصة أثناء الإغلاق في زمن الجائحة؟ ما الذي تخبرنا به الكتب المنشورة مؤخرًا عن علاقتنا بالطبيعة؟

المزيد من المركز الإعلامي

Kinder der Klimakrise --- Nutzung auf dw.com in Verbindung mit den einzelnen Produktionen freigegeben.

أطفال أزمة المناخ: أربع فتيات، ثلاث قارات، ومهمة واحدة - الجزء الول 03.11.2021

Ice Requiem 11245 Beliane Nutzung auf dw.com in Verbindung mit den einzelnen Produktionen freigegeben.

رثاء حزين - لحن ذوبان الجبال الجليدية 01.11.2021

Dokus KW 25 Provinz für Anfänger 11272 Kobalt

من أجل ريف جذاب -من المدينة إلى الريف في إيطاليا 30.10.2021

Island Paradise 10923 Lucky You

الجنة الأسترالية المجهولة - جزر مضيق توريس 27.10.2021

المزيد وثائقي

Like a Virgin 1 11229 Beliane

وثائقي - ثمن الحفاظ على العذرية 11.11.2021

Doku - Kinder der Klimakrise Teil 2 11428

وثائقي - أطفال أزمة المناخ: أربع فتيات، ثلاث قارات، ومهمة واحدة - الجزء الثاني 10.11.2021

Im Fadenkreuz der Machthaber --- Nutzung auf dw.com in Verbindung mit den einzelnen Produktionen freigegeben.

في مرمى السلطة: الهجوم على المجتمع المدني 05.11.2021

NSU-Complex --- Nutzung auf dw.com in Verbindung mit den einzelnen Produktionen freigegeben.

شبكة معقدة: النازيون الجدد 05.11.2021

اقرأ أيضا

Die Sonne scheint am Abend durch Fichten im Wald am Altkönig im Taunus.

هل يمكن للكتب إنقاذ العالم؟ 30.09.2021

يشكل الدرب الذي يسير عليه البشر على كوكبنا الأرضي تهديدا واضحا. حاول الإنسان أن يخضع الطبيعة له، لكن الآن بدأت العواقب تتضح. فالخطر أصبح حاضراً.

15.09.2020, Frankfurt/Main, Deutschland, ILLUSTRATION - Die Bücher von Anne Weber («Annette, ein Heldinnenepos», l-r), Bov Bjerg («Serpentinen»), Dorothee Elmiger («Aus der Zuckerfabrik»), Thomas Hettche («Herzfaden»), Deniz Ohde («Streulicht») und Christine Wunnicke («Die Dame mit der bemalten Hand») stehen nach Bekanntgabe der Shortlist für den Deutschen Buchpreis 2020 im Foyer des Haus des Buches. Wer den Deutschen Buchpreis 2020 bekommt, wird am 12.10.2020 in Frankfurt am Main bekanntgegeben. Foto: Arne Dedert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

رواية العام.. عن بطلة قاومت النازيين ودعمت الثورة الجزائرية 18.10.2020

"آنيته، ملحمة البطلات"، كتاب آنه فيبر الذي نال جائزة الكتاب الألماني كأفضل رواية لهذا العام، والتي أعلن عنها مع افتتاح معرض فرانكفورت للكتاب. كتاب عن حياة بطلة فرنسية قاومت النازيين ودعمت الثورة الجزائرية.

Lizzie DORON, Israel, Schriftstellerin , Freistseller, Einzelbild, am 12.10.2011 Frankfurter Buchmesse 2011 vom 12.10 - 16.10.2011 in Frankfurt am Main / Deutschland

كاتبة إسرائيلية: الصراع في الشرق الأوسط غير قابل للحل! 03.06.2021

تعد الكاتبة الإسرائيلية ليزي دورون واحدة من الكتاب الإسرائيليين الذين سردوا رواية الجانب الفلسطيني في أعمالهم الأدبية وتؤيد التسوية السلمية، لكنها ترى في مقابلة مع DW أن حل الصراع لا يزال بعيد المنال في الوقت الراهن.

German Chancellor Angela Merkel arrives to make a press statement on the spread of the new coronavirus COVID-19 at the Chancellery, in Berlin on March 22, 2020. (Photo by Michael Kappeler / AFP)

طبيعة مهام "الجاسوس" المصري المفترض في ألمانيا تحرّك مواقع التواصل 10.07.2020

جاسوس مصري مشتبه به في قلب الحكومة الألمانية. خبر أثار الكثير من المداد في ألمانيا، لكنه خلّف ردود فعل واسعة بين المصريين على مواقع التواصل، خصوصا لطبيعة المهام الموكولة إليه.