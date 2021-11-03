وثائقي - هل يمكن للكتب إنقاذ العالم؟

لم تكن العلاقة بين البشر والطبيعة أكثر تناقضا من أي وقت مضى كما هي عليه الآن. من جهة، هناك استغلال لموارد كوكبنا وتدمير لبعضها ومن جهة أخرى هناك حاجة متزايدة للتمتع بطبيعة بكر. حركة "فرايديز فور فيوتشر"، وهي حملة إضرابات مدرسية من أجل المناخ، جسدت الكفاح السياسي من أجل حياة أكثر استدامة. فالشوق الكبير إلى الطبيعة هو علامة على زيادة الوعي بأهميتها. يسلط الفيلم الضوء على أناس يفضلون الغابة على المدينة، أناس يستمتعون بسماع عواء الذئاب من جديد ويندهشون لإعادة اكتشاف طبيعة بكر في وسط أوروبا. عودة إلى الطبيعة؟ وخاصة أثناء الإغلاق في زمن الجائحة؟ ما الذي تخبرنا به الكتب المنشورة مؤخرًا عن علاقتنا بالطبيعة؟