 وثائقي - نيبال - أطفال بلاد الثلج | وثائقي | DW | 19.11.2021

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وثائقي

وثائقي - نيبال - أطفال بلاد الثلج

ثلاثة شبّان نيباليين يعودون إلى قريتهم الجبلية بعد عشر سنوات من الانفصال عن عائلاتهم. لقد تم إرسالهم إلى مدرسة داخلية في كاتماندو عندما كانوا في الرابعة من عمرهم، وهم الآن بصدد إعادة اكتشاف الروابط الأسرية.

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جبال الهيمالايا منطقة ساحرة الجمال، إلّا أنّ الحياة في عزلة صعبة. لذا قام أولياء أمور كلٍّ من الفتاة تسيرينغ ديكي لاما والصبيان نيما غورونغ وجيوان ماهاتارا بإرسالهم إلى العاصمة كاتماندو وهم في سن الرابعة للالتحاق بالمدرسة الداخلية المسماة سنولاند راناغ لايت أوف إيديوكيشن، التي يديرها راهب بوذي للحصول على التعليم والتدريب الذي يؤهلهم لحياة أفضل. ومثلهم مثل جميع التلاميذ في هذه المدرسة تقريباً لم يتمكن هؤلاء الأطفال طيلة هذه السنوات من رؤية أوليائهم أو التواصل معهم، وتملَّكهم شعور بأن عائلاتهم قد هجرتهم تماماً. لهذا السبب تتيح المدرسة لهم الفرصة الآن بعد تخرجهم وبعد أن صاروا في سنّ الشباب للعودة إلى عائلاتهم لمدة ثلاثة أشهر. يتساءل هؤلاء الشباب عن المغزى من وراء الانفصال الطويل ويفهمون أخيراً أنهم مدينون بالفضل لوالديهم، الذين أتاحوا لهم فرصة حياة أفضل. يرافق الفيلم الوثائقي الشبَّان الثلاثة في طريق عودتهم الطويلة إلى عائلاتهم، جوا وبرا وسيرا على الأقدام أيضا. إنها الطريقة الوحيدة للوصول إلى القرى الجبلية النائية، حيث لم تتغير حياة الناس لآلاف السنين. لقد أَلِف الشباب الحياة المريحة في كاتماندو، حيث يمكنهم يومياً الاستحمام وتناول ثلاث وجبات، وحيث يمتلكون هواتف محمولة ويدخلون عبر الإنترنت إلى وسائل التواصل الاجتماعي. الفيلم الوثائقي يمنحهم الفرصة للتعاطي مع تاريخهم الخاص والشعور بالتخلي عنهم، ومشاركة الأسرة الحياة الريفية الصعبة وإعادة إنتاج العلاقات الأسرية التي كانوا يعتقدون أنها ضاعت. كما أنّ حقيقة أنهم يصورون أنفسهم تُضفي على الفيلم الوثائقي لمسة خاصّة وعاطفية للغاية.

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Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation! *** Dokumentation Nepal – Die Heimkehr der Schneekinder Sendedatum: 20.11.2021 Thema: Nach über 10 Jahren Internat in Kathmandu kehren drei Jugendliche in ihr Heimatdorf zurück Beschreibung: Die Bergwelt des Himalayas ist von atemberaubender Schönheit, doch das Leben in der Abgeschiedenheit ist hart. Wie fast alle Kinder im Internat der Snowland Ranag Light of Education School in Kathmandu wurden auch das Mädchen Tsering Deki Lama und die beiden Jungen Nima Gurung und Jeewan Mahatara im Alter von vier Jahren von ihren Eltern in die Hauptstadt geschickt, um an der von einem buddhistischen Mönch geleiteten Schule die Erziehung und Bildung zu genießen. Fotograf: © Taskovski (Stills aus einer Taskovski-Doku)

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ثلاثة شبّان نيباليين يعودون إلى قريتهم الجبلية بعد عشر سنوات من الانفصال عن عائلاتهم. لقد تم إرسالهم إلى مدرسة داخلية في كاتماندو عندما كانوا في الرابعة من عمرهم، وهم الآن بصدد إعادة اكتشاف الروابط الأسرية.