 وثائقي - نظرة على الماضي - غورباتشوف وفرصة السلام الضائعة | وثائقي | DW | 01.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

وثائقي

وثائقي - نظرة على الماضي - غورباتشوف وفرصة السلام الضائعة

ميخائيل غورباتشوف كان قوة دافعة وراء إنهاء الصراع بين الشرق والغرب في 1989/1990. فلولا سياسته التي عرفت بـ "غلاسنوست" و "بيريسترويكا"، لما كان نزع السلاح النووي ممكنا في ذلك الوقت، وما كان ليسقط جدار برلين.

يسلط الفيلم الوثائقي الضوء على واحد من أكثر الفصول إثارة في التاريخ المعاصر: من انتخاب ميخائيل غورباتشوف رئيسا للاتحاد السوفيتي في عام 1985 إلى سقوط جدار برلين ونهاية الحرب الباردة. غورباتشوف، الذي توفي في 30 أغسطس 2022، يوضح هو ومستشارون كبار للسياسة الخارجية من الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا كانوا معه في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، المواقف السياسية آنذاك وفي الوقت الراهن. في عام 1985 انتخب غورباتشوف أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي، وترك بصمته في التاريخ العالمي من خلال خطته السياسية المتمثلة في "غلاسنوست" و "بيريسترويكا". بيد أن حصيلة إنجازاته متباينة للغاية. يشمل الفيلم مقابلات صحفية مع شخصيات عديدة، من بينها وزير الخارجية الفرنسي السابق هوبير فيدرين، والسياسي الألماني هورست تيلتشيك، اللذان ساهما بشكل كبير في عملية إعادة توحيد ألمانيا. كما يوضح جوزيف ناي، وغراهام أليسون، وجورج شولتس، وألكسندر ليكوتال مستشار الأمن القومي السابق لغورباتشوف، خريطة العالم الجديدة للأسلحة النووية والتي تستمر في التوسع عالميا. تبدو رؤية ميخائيل غورباتشوف للتقريب بين أوروبا وروسيا أبعد من أي وقت مضى.

المزيد من المركز الإعلامي

Dokus KW 34 | Durst

العطش - خطر شح الميا، الجزء الثالث: آخر احتياطيات المياه العذبة 23.08.2022

Dokumentation | The Faces of War

الحرب وأوجهها المختلفة 20.08.2022

Dokumentation |

وثائقي - العطش - خطر شح المياه ، الجزء الثاني: تهديد الإنسان للطبيعة 16.08.2022

Dokus KW 11 Brasilien Kampf um den Regenwald

وثائقي - قلب البرازيل ـ الكفاح لأجل الحفاظ على الغابات المطيرة، الجزء الثاني 14.08.2022

المزيد وثائقي

DW Dokumentationen | Hargila

وثائقي - خطر انقراض اللقلق الكبير في الهند 01.09.2022

Dokus KW 34

على ضفاف المتوسط - مصر 27.08.2022

Dokus KW 34 | Abwasser

الصرف الصحي لدينا - كوكتيل سام أم منبع ذهب؟ 26.08.2022

Dokus KW 34 | Obdachlos

وثائقي - حياة التشرد في تركيا - بين قساوة العيش وضعف المساعدات الحكومية 25.08.2022

اقرأ أيضا

Russian President Vladimir Putin is seen at the Bocharov Ruchei state residence after a meeting with Turkish President Tayyip Erdogan in Sochi, Russia September 29, 2021. Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

الحرب الباردة الجديدة - هل تشهد أوروبا مزيدا من الأسلحة النووية؟ 13.06.2022

في فبراير 2022 شن الرئيس الروسي بوتين حربًا على أوكرانيا وهدد بعدد ذلك صراحةً باستخدام الأسلحة النووية. إذا تدخل الغرب عسكريًا في أوكرانيا، فهناك خطر حدوث تصعيد لا تعرف عواقبه.

Die Geschichte der roten Armee Beschreibung: Im Jahr 1918 gründete Leo Trotzki die Rote Armee. Sie wurde nicht nur nach außen, sondern bald schon auch gegen das sowjetische Volk eingesetzt. Aus Sorge vor der großen Macht der Armee veranlasste Stalin in den Jahren 1937 und 1938 Säuberungen. Geschwächt durch jene Zeit des Großen Terrors”, war die Rote Armee bald nur noch ein Schatten ihrer selbst. Am 22. Juni 1941 fiel die deutsche Wehrmacht in die UdSSR ein. Stalin und seine Armee wurden von den über drei Millionen deutschen Soldaten und Offizieren völlig überrumpelt.

الجيش الأحمر - الجزء الثاني: الحرب الباردة 06.04.2022

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، انتهى مجد الجيش الأحمر على المدى القريب. لكن الرئيس السوفيتي خروتشوف حسّن سمعة الجيش خلال الحرب الباردة مجددا، وتغيرت وظيفته لتصبح ذات طابع قمعي.