وثائقي - نحو حياة أكثر هدوءً

Im deutschen Rheintal verursacht der tägliche Verkehr von fast 600 Zügen in beide Richtungen viel Lärm für die Anwohner der Bahn. Viele Züge haben in den letzten Jahren sogenannte Flüsterbremsen eingebaut, die Lärm reduzieren. Aber die Einheimischen fordern mehr Maßnahmen. Das Startup Reclam versucht, Lärm in Baggerfahrerkabinen zu reduzieren, indem es laute Schalldämpfer einbaut. Acht Stunden am Tag ist der Fahrer dem Lärm schwerer Maschinen ausgesetzt, was schließlich zu seiner Schwerhörigkeit führt. Das neue, von Ryclam entwickelte Hightech-System reduziert tiefe Frequenzen und reduziert so die Lautstärke um 50 Prozent. Der Akustikexperte Professor Jan Werner Delfs vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Braunschweig versucht gemeinsam mit einem Kollegen, die geräuschlose Technologie der Eulen zu nutzen, um Flugzeuge leiser fliegen zu lassen.