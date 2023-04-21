 وثائقي - ناجون من الهولوكوست - تحديات ما بعد الحرب | وثائقي | DW | 05.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

وثائقي

وثائقي - ناجون من الهولوكوست - تحديات ما بعد الحرب

في مايو من عام 1945 هُزم النازيون، وحُررت معسكرات الاعتقال. لكن عشرات الآلاف من الناجين من الإبادة الجماعية ظلوا بلا وطن، وبقوا في بلاد الجناة. دويتشه فيله تعرض قصة هؤلاء الباحثين عن بداية جديدة صعبة وصراعهم مع الذكريات الأليمة.

مع نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945 وهزيمة النظام النازي، تمكن الملايين من أسرى الحرب وعمال السخرة من العودة إلى بلادهم. غير أن خمسين ألف يهودي حرروا من معسكرات الاعتقال، بقوا بلا وطن يمكنهم العودة إليه. كان هؤلاء قد رُحّلوا من أوروبا الشرقية خلال فترة الحكم النازي، وبعد انتهاء الحرب، أنشأ الجيش الأمريكي مخيمات لهم، أُطلق عليها اسم مُعسكرات النازحين. يقع أحد أكبر هذه المعسكرات في منطقة لاندسبيرغ أم ليخ، بالقرب من ميونيخ. عاش هناك ما يصل إلى سبعة آلاف يهودي بين عامي 1945 و1950 في ما يُشبه "مدينة داخل مدينة". في سياق هذا الفيلم الوثائقي أجريت مقابلات مع بعض الناجين من الإبادة الجماعية، ممن تم تحريرهم بالقرب من لاندسبيرغ وعاشوا لاحقًا في معسكر النازحين. تحدث هؤلاء الناجون عن مصائر أفراد عائلاتهم ومحاولتهم استعادة حياتهم الطبيعية. ياكوب بريزلر، نجا من أحد عشر معسكر اعتقال وغيتو وهو اليوم في الرابعة والتسعين من عمره، يحكي عن تلك الحقبة: "ما كان طبيعيًا بالنسبة لنا، كان غريباً لبقية العالم. فقد كنا أطفالاً مضطربين." تجربة الهولوكوست، والبحث عن أفراد الأُسرة الناجين، والسعي نحو التعليم، والرغبة في مغادرة ألمانيا، كل هذا طبع عميقاً حياة المقيمين معسكرات النازحين. وعندما بدأ العالم يعرف مصير اليهود الناجين، أصبحت معسكرات النازحين قضيةً سياسيةً عالمية، كما تقول المؤرخة الأمريكية، أتينا غروسمان. يتناول الفيلم إشكالية استخدام تعبير "ساعة الصفر" بصورة نمطية في ألمانيا. فهو يعني البداية الجديدة كلياً بعد الحرب، ولكنه أصبح ذريعة لإعفاء الذات من الذنب، ما جعله موضع تساؤلات وجدل. خاصة عندما نظم أهالي مدينة لاندسبيرغ في عام 1951 مسيرة تضامنية مع مرتكبي جرائم قتل جماعي نازيين كانوا مسجونين في المدينة، بدلاً من التضامن مع الضحايا ومساندتهم. خلال الحقبة النازية، أنشأ النازيون معسكر اعتقال ضخم في لاندسبيرغ لقرابة ثلاثين ألف معتقل، معظمهم من اليهود. ويرافق الفيلم الزوجين هيلغا ومانفريد دايلر، اللذين يناضلان منذ أربعين عاماً في لاندسبيرغ مع مؤسسة لإحياء الذاكرة من أجل إنشاء نصب تذكاري في مدينتهم.

المزيد من المركز الإعلامي

Doku-Still | Flaschenpost aus Dresden?

رحلة إلى القطب الشمالي - خطر تلوث البيئة 21.04.2023

Dokus KW 39 - Frauen bauen - Wie Architektinnen die Baukunst erobern

فن عمارة نسائي - مهندسات معماريات يكتسحن قطاع البناء 20.04.2023

Thumbnail DW Doku / Buddha in Afrika

بوذي في إفريقيا - قصة شاب بين الأمل واليأس 14.04.2023

Dokumentation Der lange Weg der Sinti und Roma

نضال الأقليات في ألمانيا - طريق السينتي والروما الطويل 11.04.2023

المزيد وثائقي

DW Dokumentationen KW 18 | Hinter den Schlagzeilen

ما وراء العناوين - تحديات الصحافة الاستقصائية 03.05.2023

DW Dokumentationen | New Work

وثائقي - مستقبل العمل - نماذج جديدة وفوائد كثيرة 29.04.2023

DW Dokumentationen | Verhängnisvolle Versprechen

شبكات نيجيريا الإجرامية 28.04.2023

DW Dokumentationen | Der Sindh

السند - ثقافة باكستان المنسية 25.04.2023

اقرأ أيضا

Sendung: Dokumentation Eine Geschichte des Antisemitismus Teil 3 Sendedatum: 16. Juli 2022 Thema: die Ursprünge des Antisemitismus (vierteilige Doku-Serie) Beschreibung: Teil 3: Die Französische Revolution ließ die europäischen Juden auf ein Ende der Diskriminierung hoffen. Doch schon bald brachten politische Bewegungen und pseudowissenschaftliche Strömungen neue Formen des Judenhasses hervor. Fotograf: © arte (Stills aus einer arte-Doku) Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation Schlagwörter: Antisemitismus, Judenhass, Pogrom, Judentum, Dreyfus-Affäre

تاريخ معاداة السامية - الجزء الثالث: (1791م - 1945م) التحرر - الهولوكوست 22.06.2022

أعطت الثورة الفرنسية يهود أوروبا الأمل في إنهاء التمييز. ولكن سرعان ما أدت حركات سياسية وتيارات علمية زائفة إلى ظهور أشكال جديدة من كراهية اليهود.

Nach dem Niedergang des Dritten Reichs” kommt das volle Ausmaß der Nazi-Gräuel zum Vorschein. Kann nach der Unfassbarkeit von Auschwitz und der Shoah Antisemitismus noch möglich sein? Fotograf: © arte (Stills aus einer arte-Doku) Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation Schlagwörter: Antisemitismus, Holocaust, Shoah, Nazis, Israel, Zionismus, Antizionismus Via Cordula Mücke-Ballue

تاريخ معاداة السامية - الجزء الرابع: (1945م إلى اليوم) معاداة السامية الجديدة 22.06.2022

بعد سقوط ألمانيا النازية ظهرت الأبعاد الحقيقية للفظائع النازية للعيان. فهل يعقل أن تستمر معاداة السامية بعد الجرائم الفظيعة في أوشفيتس والهولوكوست.

Sendung: Dokumentation Deutschlands Generation Z und der Holocaust Sendedatum: 30.11.2021 Thema: Wie geht die Generation Z mit der Aufarbeitung des Holocaust um? Was verbinden Deutschlands Schüler heute noch mit dem Holocaust? Deutschlands Generation Z, geboren zwischen 1996 und 2009, ist im Geschichtsunterricht mit dem Thema Holocaut konfrontiert, das für sie sehr weit weg ist und sie dennoch bewegt. © Sideways

جيل ما بعد الألفية في ألمانيا والماضي النازي - وقفة مع الذات! 05.10.2021

ماذا يعني الهولوكوست لتلاميذ ألمانيا في وقتنا الحالي؟ يواجه جيل Z أو ما بعد جيل الألفية، المولود بين عامي 1996 و 2009 موضوعًا في دروس التاريخ بعيدا جدا عن تاريخ ميلادهم ومع ذلك يؤثر فيهم.