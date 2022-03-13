وثائقي - مياه الشرب في خطر - هل شحت الينابيع؟

عالم الجليد دانيال فاريونتي يقيس نسبة ذوبان الأنهار الجليدية في سلسلة جبال الألب في سويسرا. فإذا استمر ذوبان الأنهار الجليدية بالسرعة الحالية، فستختفي تلك الأنهار نهائيا بحلول نهاية هذا القرن. لذا ستشكّل المياه الذائبة صيفا مشكلة ذات عواقب وخيمة. إذ ستتسرب مياه الأنهار الجليدية الذائبة إلى قاع البحر قبالة مالطا. يريد طاقم السفينة الاستكشافية الألمانية "زونه" العثور على مصادر مياه عذبة جديدة حول البحر الأبيض المتوسط. كما يجري العمل على مشاريع واعدة في بيرو حيث يراد مواجهة نقص المياه بأساليب سبق أن استخدمتها حضارة "إنكا" في الماضي.