 وثائقي - موارد القطب الشمالي - تنافس محموم بين القوى العظمى، الجزء الأول: علامات التغيير | وثائقي | DW | 23.12.2022

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وثائقي

وثائقي - موارد القطب الشمالي - تنافس محموم بين القوى العظمى، الجزء الأول: علامات التغيير

قريبا سيكون القطب الشمالي خاليا من الجليد في فصل الصيف. وبينما يخشى كثيرون من تبعات ذلك على المناخ العالمي، ترى دول مثل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بل وحتى الصين وكندا، فرصا اقتصادية كبيرة لإنشاء طرق تجارية جديدة واستغلال الثروات الطبيعية والاستثمار السياحي.

الفيلم الوثائقي في جزئين يسلط الضوء على منطقة من العالم تتغير بشكل كبير جراء التغير المناخي وتؤثر على حياة الناس الذين يعيشون في القطب الشمالي. يعايش فريق التصوير عن كثب قوى الطبيعة في هذه المنطقة القاسية ويأخذ المشاهدين في رحلة مليئة بالمغامرات. الجزء الأول يأخذنا على ارتفاع منخفض عبر المناظر الطبيعية الجليدية الرائعة في غرينلاند، وعبر المضايق والأنهار الجليدية والغطاء الجليدي العظيم إلى الأماكن الأكثر عزلة في العالم. الجليد في القطب الشمالي يذوب، وهناك يتجلى تغير المناخ بشكل أسرع مما هو عليه في بقية العالم، وهو ما يجعل القطب الشمالي محورا للسياسة العالمية. الدول المجاورة والقوى العالمية تتصارع من أجل تأمين نفوذها. وفي مركز اهتمامها استغلال الثروات الطبيعية وإنشاء طرق بحرية جديدة أقصر. فهل ينذر ذلك بصراع جديد في القطب الشمالي؟ كيف يعايش الناس في أقصى شمال الكرة الأرضية التغيير في بيئتهم؟ يسافر الفريق عبر شمال الولايات المتحدة وكندا وغرينلاند والنرويج وروسيا. يستمتعون بسحر الطبيعة، ويلتقون بأناس تعلموا منذ قرون البقاء على قيد الحياة في منطقة قاسية. لكنهم الآن يرون كيف أن الصراع على السلطة والنفوذ يوقظ القطب الشمالي من سباته. في ألاسكا يلتقون بصيادين أجبرتهم الطائرات والسفن الحربية الروسية على النزوح من مناطق الصيد الأمريكية بالقرب من مضيق بيرينغ. يطالب الصيادون حكومتهم بتواجد عسكري أكبر في المنطقة لحماية مصالحهم. لطالما كان هناك نزاع حول ملكية المياه. الولايات المتحدة تعتبر الممر الشمالي الغربي مياه دولية، بينما تعتبره كندا منطقة خاضعة لسيادتها. الصراع حول القطب الشمالي قد يتصاعد قريبا. فالعلماء على يقين بأن القطب الشمالي سيكون في غضون بضعة عقود خاليا من الجليد في فصول الصيف. وبينما ينتاب الكثيرين القلق بشأن تبعات ذلك على المناخ العالمي، يرى آخرون في ذلك فرصا كبيرة لإنشاء طرق تجارية جديدة ولاستغلال الثروات الطبيعية وللاستثمارات السياحية. روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الصين وكندا تستثمر المليارات في لعبة البوكر حول القطب الشمالي الذي أعيد اكتشافه.

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موارد القطب الشمالي - تنافس محموم بين القوى العظمى 30.11.2022

قريبا سيكون القطب الشمالي خاليا من الجليد في فصل الصيف.

Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation! *** Sendung: Dokumentation Arctic Blue - Machtpoker im schmelzenden Eis Sendedatum: 22. Dezember 2022 Schon bald wird die Arktis im Sommer eisfrei sein. Wo sich viele um die Folgen für das weltweite Klima sorgen, sehen Länder wie Russland, die USA, aber auch China und Kanada große Chancen im Hinblick auf neue Handelswege, Bodenschätze und Tourismus. Fotograf: ©ZDF (Stills aus einer ZDF-Doku) Arktis, Grönland, Russland, USA, Kanada, Klimakrise, Norwegen, Bodenschätze, Handelsrouten, nationale Interessen, Konflikte

موارد القطب الشمالي - تنافس محموم بين القوى العظمى 30.11.2022

قريبا سيكون القطب الشمالي خاليا من الجليد في فصل الصيف.