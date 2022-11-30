وثائقي - مهنة جديدة في منتصف العمر - من مغني أوبرا إلى ممرض

كثير من الناس يتعرضون لأزمات في حياتهم، فيطرحون أسئلة تتعلق يما بخططهم والمهنة التي يرغبون في ممارستها بقية حياتهم. كما يتساءلون هل المهنة التي يمارسونها توافق هواهم؟ وهل هم سعداء بالطريقة التي يعيشون بها؟ غير أن قرار تغيير مسار حياتهم يحتاج إلى عزيمة قوية. هذا ما ينطبق على الفنان السابق بوريس غرابه الذي قرر تعلم مهنة الطب والاستفادة من ماضيه الموسيقي. يرافق هذا الفيلم بوريس خلال حياته اليومية الجديدة.