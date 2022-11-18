 وثائقي - مكابي فرانكفورت - الرياضة لمحاربة الكراهية تجاه اليهود | وثائقي | DW | 26.11.2022

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وثائقي

وثائقي - مكابي فرانكفورت - الرياضة لمحاربة الكراهية تجاه اليهود

"يهودية حقيرة" هذا ما تسمعه حارسة المرمى ليان البالغة من العمر 13 عاماً بين الحين والآخر. فقد أصبحت شعارات الكراهية والعنف الجسدي أمرا طبيعيا بالنسبة للرياضيين في نادي مكابي فرانكفورت اليهودي. لكن كيف يمكنهم مواجهة هذه الاعتداءات المعادية للسامية؟

شعارات الكراهية مثل "اكسروا أقدام اليهود" أو الاعتداءات الجسدية باتت أمرا طبيعيا بالنسبة لرياضيي نادي مكابي فرانكفورت اليهودي. تزداد هذه الكراهية في عالم كرة القدم وعند الشباب بشكل خاص مع أن نادي مكابي مزيج من أعضاء متباينين: فهناك رياضيون من جنسيات متعددة وكذلك رياضيون من كل الأديان السماوية - مسلمون ومسيحيون ويهود ولادينيون، كلهم يتدربون أيضا في النادي، وثلث الرياضيين فقط هم من اليهود. لكن بغض النظر إن كان اللاعب مسلما أو مسيحيا - فالجميع يعاني من الأحقاد، فالكراهية تجاه اليهود تؤثر عليهم جميعا. يصاحب الفيلم أعضاء النادي وهم يواجهون هذه الكراهية. ليان يهودية بدأت وعمرها خمس سنوات تلعب مع مكابي. يشكل النادي مكانا آمنا لها، وفريقها يمنحها القوة ويحفزها. ليان واحدة من أفضل حارسات المرمى في عمرها في ألمانيا، ولأن عددا قليلا من الفتيات يلعبن كرة الاقدم فهي تلعب مع الفتيان. هدفها الكبير هو اللعب في الدوري الألماني للسيدات. لويس إنغلهارت ليس يهودياً، لكنه كان مكابياً لسنوات طويلة. هو أيضا عانى من الكراهية في كثير من الأحيان، لذا يقدم ورشا تدريبية للأندية. أثناء تمارين كرة القدم، يقول إن الأطفال ينبغي أن يتعلموا الدفاع عن أنفسهم ومواجهة أصحاب الشعارات المعادية للسامية في الملعب. هل يستطيع نادي مكابي أن يجعل الأطفال أقوياء ضد الكراهية؟ هل يمكن للتعارف أن يمنع معاداة السامية؟ هاكان تكين مسلم وهو في مكابي منذ 20 عاما، أولاً كلاعب ثم كمدرب للشباب. حتى أنه يدرب اليوم فريق الرجال اليهودي. يفوزون معا ويخسرون معا وهذا يزيد ارتباطهم ببعضهم البعض. منذ وجوده في النادي، تغيرت نظرة هاكان إلى اليهودية.

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