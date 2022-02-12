 وثائقي - مقالع الرخام في كارارا - نعمة للإنسان ونقمة للطبيعة | وثائقي | DW | 26.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

وثائقي

وثائقي - مقالع الرخام في كارارا - نعمة للإنسان ونقمة للطبيعة

أصبحت مقالع الرخام الإيطالية في كارارا مصدرا للأزمات: هناك يعارض أنصار الطبيعة ما تقوم به شركات بيع الرخام. ويعتبرون الأمر سرقة للطبيعة، بينما يرى فيه أصحاب الشركات تأمينا لفرص العمل في توسكانا.

مشاهدة الفيديو 26:01

يستخرج فرانكو باراتيني كتل الرخام في محاجره ، ويبيعها بسعر 4000 يورو للطن الواحد. كان استخراج الكتل الرخامية سابقا يستغرق شهرًا كاملاً أما الآن فيمكن تكسيرها في ثلاثة أيام فقط. علماء البيئة قلقون بسبب عواقب استخراج الرخام ويقولون إن غبار الرخام يتسرب إلى المياه الجوفية ، ويلون مياه الأنهار باللون الأبيض. كما يطير الغبار في الهواء ويتسبب بعواقب مضارها غير معروفة بعد. يحارب ساندرو مانفريدي الاستغلال المفرط في محاجر الرخام بجبال الألب في توسكانا ويعرض نفسه للمخاطر. فعندما قدم شكوى ضد محجر رخام غير قانوني في عام 2018 ، تعرض لحادث بعد ذلك بوقت قصير كاد يودي بحياته. إذ قام شخص مجهول بفك صواميل عجلات سيارته. شهدت كارارا أربعة فيضانات في السنوات التسع الماضية. وينسبها علماء البيئة أيضًا إلى كثافة استخراج كتل الرخام ، الذي زاد كثيرًا بسبب أساليب الاستخراج المتطورة، ما يهدد التوازن الهيدروجيولوجي.

المزيد من المركز الإعلامي

Dokus KW 40

وثائقي - طاقة الألعاب - كيف تساعد الألعاب في الحياة اليومية 12.02.2022

DW Dokumentationen | The Dark Side of Green Energies

وثائقي - تداعيات التحول الطاقي ـ هل هي خضراء فعلا؟ 11.02.2022

Männer der Wüste 10635 Seppia

مع رجال الصحراء في أفريقيا 09.02.2022

Doku | Der Milliardenraub - Eine Staatsanwältin jagt die Steuer-Mafia

وثائقي - سرقة المليارات ـ التحقيق في أكبر عملية احتيال ضريبي بألمانيا 06.02.2022

المزيد وثائقي

Doku KW 8 Glacierexpress

غلاسيه إكسبرس - من سانت موريتز إلى ماترهورن 23.02.2022

DW Sendungslogo DokFilm arabisch

حين يتحول السجن إلى مسرح للأمل 20.02.2022

Inside China - Winterspiele mit Widersprüchen

خطة المليار شجرة: غابات أكثر لبيئة أفضل؟ 19.02.2022

Inside China - Winterspiele mit Widersprüchen

وثائقي - اليمن: كفاح أمهات المخطوفين 17.02.2022