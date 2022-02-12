وثائقي - مقالع الرخام في كارارا - نعمة للإنسان ونقمة للطبيعة

يستخرج فرانكو باراتيني كتل الرخام في محاجره ، ويبيعها بسعر 4000 يورو للطن الواحد. كان استخراج الكتل الرخامية سابقا يستغرق شهرًا كاملاً أما الآن فيمكن تكسيرها في ثلاثة أيام فقط. علماء البيئة قلقون بسبب عواقب استخراج الرخام ويقولون إن غبار الرخام يتسرب إلى المياه الجوفية ، ويلون مياه الأنهار باللون الأبيض. كما يطير الغبار في الهواء ويتسبب بعواقب مضارها غير معروفة بعد. يحارب ساندرو مانفريدي الاستغلال المفرط في محاجر الرخام بجبال الألب في توسكانا ويعرض نفسه للمخاطر. فعندما قدم شكوى ضد محجر رخام غير قانوني في عام 2018 ، تعرض لحادث بعد ذلك بوقت قصير كاد يودي بحياته. إذ قام شخص مجهول بفك صواميل عجلات سيارته. شهدت كارارا أربعة فيضانات في السنوات التسع الماضية. وينسبها علماء البيئة أيضًا إلى كثافة استخراج كتل الرخام ، الذي زاد كثيرًا بسبب أساليب الاستخراج المتطورة، ما يهدد التوازن الهيدروجيولوجي.