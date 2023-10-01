وثائقي - مشروع التنوير - ماذا تعني الحرية في القرن الحادي والعشرين؟

لا يمكن اعتبار الحرية أمرا بديهيا فهي لا تزال حلما لم يتحقق بالنسبة لمعظم الناس في هذا العالم. والحرية في خطر في الديمقراطيات الغربية أيضا. فماذا تعني الحرية في القرن الحادي والعشرين؟ وكيف يمكن الدفاع عنها؟ الممثلة پگاه فريدوني تنطلق في رحلة إلى لبنان والصين وباريس وبولندا. تسير على خطى الفرنسية أوليمب دي غوج المناضلة من أجل الحرية والرائدة في مجال حقوق المرأة. في نهاية القرن الثامن عشر عندما كانت المرأة بلا حقوق طالبت أوليمب بكل شجاعة بالمساواة بين الرجل والمرأة. تقودها الرحلة إلى لبنان الذي يمر بأكبر أزمة اقتصادية في تاريخه. تناضل الصحفية والكاتبة ومقدمة البرامج جمانة حداد في بيروت ضد الرقابة ومن أجل حرية التعبير. كانت جمانة أول من تجرأ على إصدار مجلة جنسية في بلد عربي وتلقت تهديدات عديدة بالقتل بسبب ذلك، ورغم كل ذلك تواصل جمانة كتابة النصوص النسوية ونشرها. فما الذي يدفعها للاستمرار؟ من ناحية أخرى تحذو الصين مسارا مختلفا تماما عن مسار أوروبا في عصر التنوير. تونغ دونغ باي هو أستاذ الفلسفة في شنغهاي ويروج للبدائل القائمة على الكونفوشيوسية عوض النظام الديمقراطي الليبرالي. أعاد وباء كورونا مفهوم الحرية إلى المسائل الوجودية فالبعض يراها مهددة بسبب إجراءات كورونا، والبعض الآخر يعتبرها ثابتة. فماذا تعني الحرية في القرن الحادي والعشرين؟