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وثائقي - مشروع التنوير - كيف يصبح العلم معرفة؟

١٤ أكتوبر ٢٠٢٣

بدأ عصر التنوير قبل ثلاثة قرون ممهدا الطريق لنشر العلوم والعقلانية والديمقراطية، فجلب معه الحرية والتقدم وأرسى أسس الحداثة. لكن، ماذا عن المشروع التنويري في القرن الحادي والعشرين؟

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يقوم الفيلم الوثائقي برحلة حول العالم تبدأ في الماضي وتمر بالحاضر وتنتهي في المستقبل. إنها نظرة عبر عدسة التنوير عن أفكار العدالة والمسؤولية والحرية والمعرفة. ما حجم المعلومات التي يحتاجها الناس؟ وكيف يميزون بين المعلومات الصحيحة والمعلومات الزائفة؟ وكيف يمكن الدفاع عن الحقيقة ضد الحكومات والديكتاتوريين والأجهزة الأمنية التي تنشر معلومات مضللة وتتلاعب بالأدلة؟ وكيف يصل الناس إلى المعرفة الحقيقية؟ تحقق الخبيرة النرويجية في الذكاء الاصطناعي أنيتا بريدي في هذه الأسئلة، متنقلة بين غانا ولندن وموطنها الأصلي أوسلو، وذلك على خطى الكاتب والفيلسوف الفرنسي دينيس ديدرو الذي أعاد تنظيم معارف العالم في كتابه "الموسوعة"، متمردا بذلك على الملوك والنبلاء والكنيسة. في غرب إفريقيا تنطلق أنيتا في رحلة مع المغنية عزيزا من غانا عبر توغو إلى بنين لحضور أكبر مهرجان للفودو في العالم. لا تَعتبر عزيزا مذهب الفودو دينا، وإنما تَعتبره أسلوب حياة يعتمد على المعرفة القديمة التي تنتقل من جيل إلى جيل. أما الفيلسوف السويدي نيك بوستروم فهو ينظّر في مخاطر وفرص الذكاء الاصطناعي الخارق. ماذا سيحدث عندما لا يعود البشر أذكى الكائنات على هذا الكوكب؟ وماذا يعني أن تكون إنسانًا؟

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