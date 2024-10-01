وثائقي - مسِيرات الموت - نهاية الحرب العالمية الثانية، الجزء الأول

حتى يومنا هذا، لا يُعرف سوى القليل عن هذا الفصل الدموي من تاريخ الرايخ الثالث. من صيف عام 1944 إلى ربيع عام 1945، أجبر النازيون مئات الآلاف من المُرحّلين على القيام بمسيرات الموت عبر ألمانيا والنمسا، والتي استمرت في كثير من الأحيان لأسابيع. توفى العديد من السجناء بسبب الإرهاق أو قُتلوا على أيدي الحراس وبعض المدنيين، ممن اضطروا إلى المرور بجوارهم. هذه الوحشية غير المعقولة لمسيرات الموت تشهد على الوحشية العامة التي انتشرت في الرايخ الثالث الآخذ في الانهيار. في الأساس، كانت مسيرات الموت استمرارًا لاستراتيجية الإبادة التي اتبعها النازيون في معسكرات الاعتقال. ونظرًا للتقدم السوفييتي، قاموا بتفكيك المعسكرات وحاولوا إزالة آثار معسكرات الإبادة. وهكذا فقد الألمان السيطرة على عمليات القتل الجماعي المخطط لها ولجأوا إلى أساليب أخرى، على خلفية انهيار النظام وتقدم الحلفاء. تعتبر مسيرات الموت حتى وقت قريب واحدة من الفصول الأقل شهرة في تاريخ الرايخ الثالث. والسبب في ذلك محدودية الوصول ولوقت طويل إلى المعلومات حول هوية الجناة وهوية مئات الآلاف من السجناء من معسكرات الاعتقال والسجون ومعسكرات العمل التي طهرها النازيون أثناء انسحابهم في الأشهر الأخيرة للرايخ الثالث. واليوم، تمكن الإجابة على العديد من الأسئلة التي لم تجد إجابة سابقًا، وذلك بفضل أحدث نتائج الأبحاث التاريخية وشهادات الناجين اليهود وغيرهم من الناجين التي تم جمعها على مدار عقود.