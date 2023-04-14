 وثائقي - مستقبل العمل - نماذج جديدة وفوائد كثيرة | وثائقي | DW | 29.04.2023

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وثائقي

وثائقي - مستقبل العمل - نماذج جديدة وفوائد كثيرة

تعيش غريتا ويان حلمهما في العمل بطريقة جديدة. وهما موظفان في إحدى الشركات ويجولان العالم على متن الحافلة ويعملان في أي مكان يناسبهما، ويجتمعان مع زملائهما عبر الهاتف مرة في الأسبوع.

حدَّثت شركات كثيرة نماذج أوقات العمل بشكل جذري بهدف البحث عن موظفين جدد. ويرى منسق موظفي الفنادق تيم ميكيلهولت موظفته آن ماري مرات أقل من الماضي ولكن لساعات أطول في كل مرة. وفي فروع فندق " 25 ساعة" بكل من النمسا وألمانيا وسويسرا أصبح بإمكان جميع الموظفين الاختيار بين نموذج العمل لخمسة أيام أسبوعيا، أو أربعة أيام ولكن بساعات عمل أطول. ومنذ الإعلان عن ذلك ارتفع عدد المتقدمين للعمل هناك بنسبة 200 %. المزج بين العمل والحياة بدلاً من التوازن بين العمل والحياة: نموذج يتداخل فيه العمل مع الحياة الخاصة. يقول خبير سوق العمل دانيال ديتلينغ: "إذا تمكن الموظفون من إنجاز مهامهم الخاصة في ساعات عملهم، فسيقلل ذلك من الضغط اليومي عليهم ويزيد ولاؤهم للشركة في آن معا." أما شركة ترومبف للهندسة الميكانيكية فتطبق نظام أوقات عمل مرنة لجميع موظفيها كما تعتمد الرقمنة في عمليات الإنتاج. وتضم الشركة أيضا مركز رعاية أطفال داخلي واستوديو للياقة البدنية وخدمة تنظيف وكي وخدمة الفحوصات الطبية. وبحسب فكرة نموذج العمل الجديد، لن يضطر الخباز لبدء عمله في الثانية صباحا، بل في السادسة. إذ تساعد نماذج العمل الجديدة وظروف العمل الأفضل في المخبز في إيجاد موظفين مختصين. لا يعني نموذج العمل الجديد المزيد من المال وأوقات الفراغ بالضرورة ، لكنه يصلح أكثر لأصحاب العمل المتنقل والمرن بمزاياه وعيوبه.

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Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation! Sendung: Dokumentation New Work - Die Zukunft der Arbeit Sendedatum: 30. April 2023 Beschreibung: Greta und Jan Navel leben ihren Traum: New Work. Als Festangestellte sind sie im Bus auf Weltreise. Sie arbeiten, wo es passt, am Campingtisch, im Café oder in einer Strandbar. Telefontermine mit ihrem Arbeitgeber haben sie nur einmal in der Woche. New Work bedeutet nicht unbedingt mehr Geld und mehr Freizeit. New Work steht viel mehr für mobiles, flexibles und selbst bestimmtes Arbeiten mit allen Vor- und Nachteilen. Fotograf: © 3sat/real & fiction

مستقبل العمل - نماذج جديدة وفوائد كثيرة 29.03.2023

تعيش غريتا ويان حلمهما في العمل بطريقة جديدة. وهما موظفان في إحدى الشركات ويجولان العالم على متن الحافلة ويعملان في أي مكان يناسبهما، ويجتمعان مع زملائهما عبر الهاتف مرة في الأسبوع.