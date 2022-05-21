 وثائقي - مرنا - فقاعة أم أمل؟ | وثائقي | DW | 08.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

وثائقي

وثائقي - مرنا - فقاعة أم أمل؟

تشكل لقاحات مرنا أو "الرنا المرسال" أملاً كبيراً في مكافحة جائحة كورونا. إلّا أنّ إمكانات تكنولوجيا مرنا تتجاوز ذلك بكثير. فمبدأها في التأثير يفتح الأبواب أمام طرق علاج جديدة في الطب. لكن كيف تعمل تكنولوجيا مرنا بالضبط؟ وأين تكمن مخاطر استخدامها؟

مشاهدة الفيديو 42:36

لفترة طويلة بدت تكنولوجيا مرنا mRNA وهي اختصار لمصطلح "الحمض النووي الريبوزي المرسال" غير فعالة في قطاع العلاج الطبي. لكن ذلك تغير الآن. فالتوقعات تشير إلى أن تكنولوجيا مرنا ستكون قادرة على علاج مجموعة من الأمراض في المستقبل منها السرطان وفيروس نقص المناعة البشرية "إيدز" والملاريا وأمراض القلب والأوعية الدموية. فما هي الإمكانيات التي تمتلكها تكنولوجيا مرنا حقًا؟ تنقل لقاحات مرنا التعليمات الخاصة ببناء بروتين فيروسي داخل الخلايا، والتي تبدأ بعد ذلك في إنتاج الجزيء الحيوي الغريب. يكثف الجهاز المناعي دفاعاته ضد الفيروس، على الرغم من أنه لا يعرف سوى جزء صغير غير ضار من مسبب المرض. ما يبدو بسيطاً على الورق هو مسألة معقد تحدث داخل خلايا الكائن الحي وتشبه في تعقيدها الهبوط على المريخ. بدأت أبحاث مرنا قبل ثلاثة عقود من الزمان بهدف تطوير علاجات فردية ضد السرطان. أمّا اليوم فهناك دراسات طبية تبحث في إعادة تنشيط عضلة القلب فور حدوث أزمة قلبية باستخدام العلاج القائم على تكنولوجيا "الرنا المرسال". يمكن للأشخاص المصابين بأمراض المناعة الذاتية أو فيروس نقص المناعة "الإيدز" أيضاً الاستفادة من تكنولوجيا الرنا المرسال واللقاحات. من المعروف أن فيروسات الإنفلونزا تنتج دائماً متحولات جديدة. يمكن تعديل لقاح مرنا بشكل أسرع من اللقاحات التقليدية - وبالتالي سيكون أكثر فاعلية. يتم الآن تطوير أكثر من 150 علاجاً ولقاحاً مختلفاً يعتمد على تكنولوجيا مرنا في جميع أنحاء العالم. ولكن ما هي الإمكانيات العملية التي تمتلكها تقنية الرنا المرسال حقاً؟ وأين تكمن مخاطر استخدامها؟ ماذا تعلَّم العلماء من كورونا؟ وهل تكنولوجيا مرنا هي الحل السحري الجديد في الطب أم أنها مجرد فقاعة؟

المزيد من المركز الإعلامي

Dokus KW 20 Pakistans climate

وثائقي - ذوبان الأنهار الجليدية في الهيمالايا - باكستان وتحدي المياه 21.05.2022

Dokus KW 20 Saint Helena

جزيرة سانت هيلينا - جنة التنوع البيولوجي 20.05.2022

Dokus KW 20 Queer Balkan

مجتمع الميم في البلقان - نضال من أجل المساواة 19.05.2022

Inside China - Winterspiele mit Widersprüchen

خطة المليار شجرة: غابات أكثر لبيئة أفضل؟ 14.05.2022

المزيد وثائقي

DW Doku Die grüne Revolution - Bio statt Kohle und Öl?

الثورة الخضراء - المواد العضوية بدل الفحم والنفط؟ 04.06.2022

DW Doku Carol - Warum Mütter morden

وثائقي - كارول - لماذا تقتل أمهات أطفالهن 03.06.2022

DW Dokus KW16

الشجاعة المدنية - من أجل حماية المرأة من العنف 28.05.2022

Dokus KW 21 - Dick, dicker, fettes Geld

المعركة ضد البدانة 26.05.2022

اقرأ أيضا

Sendedatum: 08. Juni 2022 Thema: mRNA die neue Technologie in der Medizin mRNA-Impfstoffe sind die Hoffnungsträger im Kampf gegen die Coronapandemie. Ihr Potenzial geht weit darüber hinaus. Das Wirkprinzip soll der Medizin ganz neue Behandlungsmethoden eröffnen. Aber wie genau funktioniert dies? Und wo sind die Risiken? © New Docs

مرنا - فقاعة أم أمل؟ 25.05.2022

تشكل لقاحات مرنا أو "الرنا المرسال" أملاً كبيراً في مكافحة جائحة كورونا. إلّا أنّ إمكانات تكنولوجيا مرنا تتجاوز ذلك بكثير. فمبدأها في التأثير يفتح الأبواب أمام طرق علاج جديدة في الطب.