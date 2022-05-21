وثائقي - مرنا - فقاعة أم أمل؟

لفترة طويلة بدت تكنولوجيا مرنا mRNA وهي اختصار لمصطلح "الحمض النووي الريبوزي المرسال" غير فعالة في قطاع العلاج الطبي. لكن ذلك تغير الآن. فالتوقعات تشير إلى أن تكنولوجيا مرنا ستكون قادرة على علاج مجموعة من الأمراض في المستقبل منها السرطان وفيروس نقص المناعة البشرية "إيدز" والملاريا وأمراض القلب والأوعية الدموية. فما هي الإمكانيات التي تمتلكها تكنولوجيا مرنا حقًا؟ تنقل لقاحات مرنا التعليمات الخاصة ببناء بروتين فيروسي داخل الخلايا، والتي تبدأ بعد ذلك في إنتاج الجزيء الحيوي الغريب. يكثف الجهاز المناعي دفاعاته ضد الفيروس، على الرغم من أنه لا يعرف سوى جزء صغير غير ضار من مسبب المرض. ما يبدو بسيطاً على الورق هو مسألة معقد تحدث داخل خلايا الكائن الحي وتشبه في تعقيدها الهبوط على المريخ. بدأت أبحاث مرنا قبل ثلاثة عقود من الزمان بهدف تطوير علاجات فردية ضد السرطان. أمّا اليوم فهناك دراسات طبية تبحث في إعادة تنشيط عضلة القلب فور حدوث أزمة قلبية باستخدام العلاج القائم على تكنولوجيا "الرنا المرسال". يمكن للأشخاص المصابين بأمراض المناعة الذاتية أو فيروس نقص المناعة "الإيدز" أيضاً الاستفادة من تكنولوجيا الرنا المرسال واللقاحات. من المعروف أن فيروسات الإنفلونزا تنتج دائماً متحولات جديدة. يمكن تعديل لقاح مرنا بشكل أسرع من اللقاحات التقليدية - وبالتالي سيكون أكثر فاعلية. يتم الآن تطوير أكثر من 150 علاجاً ولقاحاً مختلفاً يعتمد على تكنولوجيا مرنا في جميع أنحاء العالم. ولكن ما هي الإمكانيات العملية التي تمتلكها تقنية الرنا المرسال حقاً؟ وأين تكمن مخاطر استخدامها؟ ماذا تعلَّم العلماء من كورونا؟ وهل تكنولوجيا مرنا هي الحل السحري الجديد في الطب أم أنها مجرد فقاعة؟