 وثائقي - مدينة محتلة - خيرسون تحت السيطرة الروسية | وثائقي | DW | 11.12.2022

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وثائقي

وثائقي - مدينة محتلة - خيرسون تحت السيطرة الروسية

كانت خيرسون أول مدينة كبيرة في أوكرانيا احتلها الجيش الروسي. ومنذ بداية مارس 2022 تعرض سكان المدينة الساحلية في جنوب البلاد لإرهاب المحتلين وتعسفهم.

تم حظر الدخول إلى خيرسون، وعانت المدينة من نقص في الأدوية والطعام والمال. فر آلاف الناس، ولم يُعرف سوى القليل عن حال من بقوا في المدينة. لم يكن استقبال بث التلفزيون الأوكراني ممكنا، واستبدل بقنوات حكومية روسية. كما فُرضت قيود صارمة على حرية التجول. وبعد أكثر من ثمانية أشهر، انسحب الجيش الروسي من خيرسون في 11 نوفمبر 2022. تحررت المدينة، لكن ذكريات فضائع الاحتلال لا تزال باقية. يصف هذا الفيلم الأيام الأولى للغزو الروسي من خلال روايات شهود عيان ويسلط الضوء على الانطباعات المفزعة للحياة اليومية تحت الاحتلال.

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