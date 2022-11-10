 وثائقي - مجهولة ومهددة بالانقراض - حيوانات قبيحة تصبح نجوم إعلانات | وثائقي | DW | 19.11.2022

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وثائقي

وثائقي - مجهولة ومهددة بالانقراض - حيوانات قبيحة تصبح نجوم إعلانات

يُظهر هذا الفيلم الوثائقي الكفاح من أجل الحفاظ على أنواع الحيوانات التي لا يهتم بها عادة أحد. فرغم أن النمر والباندا يعتبران رمزا حماية الحيوانات، إلا أن هناك أنواعا أخرى مهددة بالانقراض تحتاج للمساعدة.

في الوقت الذي يتم فيه جمع ملايين التبرعات لحيوانات لطيفة وشهيرة، هناك العديد من الأنواع "القبيحة" أو المثيرة للاشمئزاز المهددة بالانقراض دون أن يلاحظ أحد ذلك. من أجل لفت الانتباه إلى هذه المشكلة، أسس البريطاني سايمون وات في عام 2012 "جمعية الحفاظ على الحيوانات القبيحة". فبأسلوب فكاهي يعرض البريطاني حيوانات مثل السمكة الفقاعة المتجهمة، أو سلحفاة نهر ماري المغطاة بالطحالب أو قرد الململة الغريب، ويتساءل من سيفوز بقلب الجمهور ويتوج أبشع حيوان؟ سمندل الكهوف الأوروبي هو دودة طولها 30 سنتيمترا ذات لون لحمي وأرجل وخياشيم قصيرة. إنه ليس حيوانا جميلا، ولكنه من الأنواع المهددة بالانقراض. ففي ألمانيا لا يوجد سوى سبع عينات من هذا الحيوان في كهف بجبال هارتس، ويزيد عمرها عن 80 عاما ولم تتكاثر حتى الآن. لكن عامة الناس بالكاد تعرف شيئا عن سمندل الأولم. وعلى ملصقات الإعلانات يبحث المرء عبثا عنه، لأن استخدام صورة حيوان برمائي بلا عيون غير مناسبة. لكن الآن يفترض أن يتغير ذلك: ماركوس ميندي من مكتب السياحة في مدينة أوبرهارتس أم بروكن يسعى لتحويل سمندل الكهوف الأوروبي المجهول إلى نجم، وتساعده في ذلك وكالة إعلانات محلية. فهل سينجحون في جعله حيوانا محبوبا يرغب الناس في التبرع للحفاظ عليه؟

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Sendung: Dokumentation Platz da Panda! Sendedatum: 20. November 2022 Thema: Artenschutz auch für hässliche Tiere Beschreibung: Putziger Panda oder glitschiger Grottenolm? Die Dokumentation zeigt den Kampf für den Erhalt von Arten, an die sonst niemand denkt. Denn Tiger und Panda gelten zwar als Ikonen des Tierschutzes, sind aber nicht die einzigen Tiere, die Hilfe benötigen. Fotograf: © ZDF (Stills aus einer ZDF-Doku) Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation

مجهولة ومهددة بالانقراض - حيوانات قبيحة تصبح نجوم إعلانات 01.11.2022

يُظهر هذا الفيلم الوثائقي الكفاح من أجل الحفاظ على أنواع الحيوانات التي لا يهتم بها عادة أحد. فرغم أن النمر والباندا يعتبران رمزا حماية الحيوانات، إلا أن هناك أنواعا أخرى مهددة بالانقراض تحتاج للمساعدة.