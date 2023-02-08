 وثائقي - مجزرة ليكي - عنف الشرطة في نيجيريا | وثائقي | DW | 19.02.2023

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وثائقي

وثائقي - مجزرة ليكي - عنف الشرطة في نيجيريا

انضم عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الاحتجاجات ضد عنف الشرطة الوحشي في نيجيريا في عام 2020. لكن كفاحهم من أجل إسقاط وحدة الشرطة سارس الخاصة الخطيرة انتهى بوقوع مجزرة.

في عام 2020 شجعت حركة "إسقاط سارس" الشباب للنزول إلى الشوارع في مختلف المدن النيجيرية. كانت التظاهرات سلمية وحازمة وطالبت بحل وحدة سارس، وهي وحدة شرطة خاصة لمكافحة السرقات. لكن في 20 أكتوبر 2020 فتح الجيش النيجيري النار على متظاهرين سلميين عند بوابة ليكي في ولاية لاغوس، وتم بث تصوير قمع الاحتجاج مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي. يسلط الفيلم الضوء على هذه المأساة من خلال منحه مساحة للنيجيريين المصرين على مواصلة احتجاجهم على ممارسات وحدة سارس، الذين كان بعضهم شاهدا على مجزرة ليكي.

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