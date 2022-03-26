 وثائقي - متلازمة الإرهاق المزمن - مرض غامض ينغص حياة المصابين به | وثائقي | DW | 07.04.2022

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وثائقي

وثائقي - متلازمة الإرهاق المزمن - مرض غامض ينغص حياة المصابين به

متلازمة الإرهاق المزمن هي اضطراب عصبي مناعي خطير. حتى الآن لم يحصل المرضى إلا على مساعدة ضئيلة. تظهر أحدث النتائج أن التأثيرات المتأخرة لكوفيد 19 تتشابه مع الأعراض النموذجية لـهذه المتلازمة.

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متلازمة الارهاق المزمن، هي مرض التهاب الدماغ والنخاع العضلي وهو غالبا ما يؤدي إلى درجة عالية من الإعاقة الجسدية. يقدر عدد المصابين بهذه المتلازمة بين 17 و 24 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. تتأثر النساء بالمرض أكثر من الرجال. على الرغم من وجود عدد كبير من المصابين ، إلا أن هذه المتلازمة غير معروفة على نطاق واسع لعامة الناس والأطباء. يأتي هذا بالرغم من أنه تم دمجها في التصنيف الدولي للأمراض العصبية من قبل منظمة الصحة العالمية في عام 1969. لا تزال الأبحاث حول المرض في مراحلها الأولى ولا توجد أدوية ولا علاجات له . فيروس سارس - كوفيد 2 الجديد الذي أصيب به مئات الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم حتى الآن يجعل المرض مثيرا للانتباه لأن أعراضه التي قد ترافق المصابين المعافين لأسابيع وأحيانا لأشهر تشبه أعراض متلازمة الإرهاق المزمن.

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متلازمة الإرهاق المزمن هي اضطراب عصبي مناعي خطير. حتى الآن لم يحصل المرضى إلا على مساعدة ضئيلة. تظهر أحدث النتائج أن التأثيرات المتأخرة لكوفيد 19 تتشابه مع الأعراض النموذجية لـهذه المتلازمة.

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