وثائقي - متعة خوض المخاطر ـ رياضات بطعم الموت

لكن الأمر يصبح خطيرا عندما يتحول السعي نحو المغامرة إلى إدمان. يصل ممارسو الرياضات العنيفة عن قصد مرارا إلى ما يُسمى أقصى أطراف الحياة. لكنهم يقولون إنهم ليسوا ضد الحياة، بل أن العكس هو الصحيح: إذ أنهم يعودون من تجارب الاقتراب من حدود الموت وهم أقوى. أناس يحبون الحركة والإثارةـ أي الحالات العاطفية التي يمتد فيها الوقت، ويغمر المرء فيها شعور من السعادة بفعل إفراز جسده لهرمونات معينة. لكن الثمن قد يكون باهظا، وخاصة في رياضات الطيران ببدلة الجناح. ففيها تنتهي واحدة من بين كل 60 قفزة بالموت. بارتداء بدلة طيران بجناحين يقفز هؤلاء الأشخاص على الرأس من على قمة صخرة ليستمتعوا برحلة طيران حرّ مارّين بالمنحدرات الجبلية ليهبطوا أخيرا في الوادي. أحد هؤلاء الأشخاص هو ماكسيميليان فرندل، وظل يمارسها على مدى أعوام عديدة. وبعد أن مات ستة أصدقاء مقربين منه أثناء ممارسة هذه الرياضة العنيفة، قرّر فرندل التوقف عن ممارستها لإنقاذ حياته. كما أن الرياضية المحترفة السويسرية غيرالدينه فاسناخت البالغ عمرها 39 عاما تمارس رياضة الطيران ببدلة الجناح منذ عشرين عاما، ولم تتعرّض لأي حادث. زوجها سيمون فاندليلر يمارس رياضة الطيران ببدلة الجناح أيضا. أنجبا منذ بعض الوقت ابنا. لكنهما يتركانه لدى جدّته عندما يتوجهان لتنفيذ قفزة من فوق الجبل في قرية فربير. تقول فاسناخت إنها لا تقوم مطلقا بمخاطرات لا تحسب لها الحساب. أما الفرنسي جان إيف بلوندو فلطالما كان يحلم بالطيران. لكنه الآن يعيش حلمه بطريقة مختلفة: "أنا أطير على الطريق". كشخص متدحرج يهبط من ممرات جبال الألب إلى الأسفل، وهو محاط ببكرات مطاطية ودروع كربونية صمّمها بنفسه.