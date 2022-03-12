 وثائقي - متعة خوض المخاطر ـ رياضات بطعم الموت | وثائقي | DW | 19.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

وثائقي

وثائقي - متعة خوض المخاطر ـ رياضات بطعم الموت

البحث عن تجارب ذات شعور عال بالخطر من رياضات كالقفز من على الصخور العالية مرتدين بدلات طيران بجناحين، أو التدحرج إلى الأسفل من على ممرات جبال الألب بارتداء دروع مطاطية متدحرجة.

مشاهدة الفيديو 26:00

لكن الأمر يصبح خطيرا عندما يتحول السعي نحو المغامرة إلى إدمان. يصل ممارسو الرياضات العنيفة عن قصد مرارا إلى ما يُسمى أقصى أطراف الحياة. لكنهم يقولون إنهم ليسوا ضد الحياة، بل أن العكس هو الصحيح: إذ أنهم يعودون من تجارب الاقتراب من حدود الموت وهم أقوى. أناس يحبون الحركة والإثارةـ أي الحالات العاطفية التي يمتد فيها الوقت، ويغمر المرء فيها شعور من السعادة بفعل إفراز جسده لهرمونات معينة. لكن الثمن قد يكون باهظا، وخاصة في رياضات الطيران ببدلة الجناح. ففيها تنتهي واحدة من بين كل 60 قفزة بالموت. بارتداء بدلة طيران بجناحين يقفز هؤلاء الأشخاص على الرأس من على قمة صخرة ليستمتعوا برحلة طيران حرّ مارّين بالمنحدرات الجبلية ليهبطوا أخيرا في الوادي. أحد هؤلاء الأشخاص هو ماكسيميليان فرندل، وظل يمارسها على مدى أعوام عديدة. وبعد أن مات ستة أصدقاء مقربين منه أثناء ممارسة هذه الرياضة العنيفة، قرّر فرندل التوقف عن ممارستها لإنقاذ حياته. كما أن الرياضية المحترفة السويسرية غيرالدينه فاسناخت البالغ عمرها 39 عاما تمارس رياضة الطيران ببدلة الجناح منذ عشرين عاما، ولم تتعرّض لأي حادث. زوجها سيمون فاندليلر يمارس رياضة الطيران ببدلة الجناح أيضا. أنجبا منذ بعض الوقت ابنا. لكنهما يتركانه لدى جدّته عندما يتوجهان لتنفيذ قفزة من فوق الجبل في قرية فربير. تقول فاسناخت إنها لا تقوم مطلقا بمخاطرات لا تحسب لها الحساب. أما الفرنسي جان إيف بلوندو فلطالما كان يحلم بالطيران. لكنه الآن يعيش حلمه بطريقة مختلفة: "أنا أطير على الطريق". كشخص متدحرج يهبط من ممرات جبال الألب إلى الأسفل، وهو محاط ببكرات مطاطية ودروع كربونية صمّمها بنفسه.

المزيد من المركز الإعلامي

DW Dokumentationen | Motorcycle Woman Pakistan

وثائقي - سيدة الدراجات النارية - شابة باكستانية تتحدى التقاليد 12.03.2022

DW Dokumentationen | Irak

تدمير وطن، الجزء الثاني: تبعات غزو الكويت 11.03.2022

DW Dokumentationen | Das Virus in uns

الفيروس في أجسامنا 10.03.2022

DW Dokumentationen | The Heart of Brazil - A Fight for the Rainforest

وثائقي - قلب البرازيل ـ الكفاح لأجل الحفاظ على الغابات المطيرة، الجزء الأول 09.03.2022

المزيد وثائقي

Dokus KW 11 - Irak - Zerstörung eines Landes

العراق - تدمير وطن، الجزء الثالث: ملاحقة الدكتاتور 19.03.2022

Dokus KW 11 - America's Black 1%

السود في عالم الأعمال الأمريكي - قصص نجاح وتمكين ذاتي 16.03.2022

Dokus KW 11 Brasilien Kampf um den Regenwald

قلب البرازيل ـ الكفاح لأجل الحفاظ على الغابات المطيرة، الجزء الثاني 16.03.2022

DW Dokumentationen | Die Tazara

سكة الحديد تازارا - بالقطار من تانزانيا إلى زامبيا 13.03.2022

اقرأ أيضا

A competitor jumps off the cliff and flies during a training of the second Wingsuit Flying World Championship on Tianmen Mountain in Zhangjiajie, central Chinas Hunan province, 10 October 2012.

متعة خوض المخاطر ـ رياضات بطعم الموت 02.03.2022

البحث عن تجارب ذات شعور عال بالخطر من رياضات كالقفز من على الصخور العالية مرتدين بدلات طيران بجناحين، أو التدحرج إلى الأسفل من على ممرات جبال الألب بارتداء دروع مطاطية متدحرجة.