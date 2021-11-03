 وثائقي - ما الذي يجعل الأطفال أذكياء؟ | وثائقي | DW | 14.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

وثائقي

وثائقي - ما الذي يجعل الأطفال أذكياء؟

السنوات الخمس الأولى من حياة الإنسان حاسمة، فما يحدث فيها يحدد مسار الحياة. إذا أُهمل التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، فقد تنشأ مشاكل لا يمكن إصلاحها أبدًا. لا للطفل ولا للمجتمع.

مشاهدة الفيديو 42:31

لا يكاد يوجد أي استثمار حكومي في تعليم الطفولة المبكرة في الولايات المتحدة. وهنا يجمع الباحثون في هذا الصدد، بأن الدعم والتعليم الذي يتلقاه الأطفال في السنوات الخمس الأولى من الحياة يمكن أن يكون لهما تأثير حاسم على مسار حياتهم. إن الافتقار إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ليس فقط أمرا مأساويا بالنسبة للطفل وللفرد ولكن يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على المجتمع ككل. يسلط هذا الوثائقي الضوء على هذا الموضوع من وجهات نظر مختلفة، من منظور علم الاجتماع والتاريخ، ومن من منظور أبحاث الدماغ وعلم النفس التنموي. ومع ذلك، ينصب التركيز على القصص الشخصية للأطفال الذين يستمتعون بالتعلم. وكذلك على العائلات التي ورغم كل الصعاب، تحاول منح أطفالها بداية جيدة في الحياة. ويسلط الضوء أيضا على معلمي مرحلة ما قبل المدرسة الذين بالكاد يعترف المجتمع بعملهم وراتبهم بالكاد يتجاوز خط الفقر. ومع ذلك يقدمون بحماسهم ما هو ضروري للمجتمع. فيلم يستخدم الفكاهة للفت الانتباه إلى مشكلة حقيقية.

المزيد من المركز الإعلامي

Kinder der Klimakrise --- Nutzung auf dw.com in Verbindung mit den einzelnen Produktionen freigegeben.

أطفال أزمة المناخ: أربع فتيات، ثلاث قارات، ومهمة واحدة - الجزء الول 03.11.2021

Ice Requiem 11245 Beliane Nutzung auf dw.com in Verbindung mit den einzelnen Produktionen freigegeben.

رثاء حزين - لحن ذوبان الجبال الجليدية 01.11.2021

Dokus KW 25 Provinz für Anfänger 11272 Kobalt

من أجل ريف جذاب -من المدينة إلى الريف في إيطاليا 30.10.2021

Island Paradise 10923 Lucky You

الجنة الأسترالية المجهولة - جزر مضيق توريس 27.10.2021

المزيد وثائقي

Like a Virgin 1 11229 Beliane

وثائقي - ثمن الحفاظ على العذرية 11.11.2021

Doku - Kinder der Klimakrise Teil 2 11428

وثائقي - أطفال أزمة المناخ: أربع فتيات، ثلاث قارات، ومهمة واحدة - الجزء الثاني 10.11.2021

Im Fadenkreuz der Machthaber --- Nutzung auf dw.com in Verbindung mit den einzelnen Produktionen freigegeben.

في مرمى السلطة: الهجوم على المجتمع المدني 05.11.2021

NSU-Complex --- Nutzung auf dw.com in Verbindung mit den einzelnen Produktionen freigegeben.

شبكة معقدة: النازيون الجدد 05.11.2021

اقرأ أيضا

Bildnummer: 51518911 Datum: 04.11.2006 Copyright: imago/Sabine Gudath Geschwister spielen mit dem kleinen Br¸derchen , Personen , Harmonie , optimistisch; 2006, Berlin, model released, Symbolfoto, Kind, Kinder, Kleinkind, Kleinkinder, Baby, Babys, Junge, Jungen, M‰dchen, Bruder, Br¸der, Schwester, Schwestern, Familie, Spiel, Nesth‰kchen, Studioaufnahme; , quer, Kbdig, Gruppenbild, Deutschland, , o0 Symbolfoto

ما الذي يجعل الأطفال أذكياء؟ 04.02.2021

السنوات الخمس الأولى من حياة الإنسان حاسمة، فما يحدث فيها يحدد مسار الحياة. إذا أُهمل التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، فقد تنشأ مشاكل لا يمكن إصلاحها أبدًا. لا للطفل ولا للمجتمع.