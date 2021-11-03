وثائقي - ما الذي يجعل الأطفال أذكياء؟

لا يكاد يوجد أي استثمار حكومي في تعليم الطفولة المبكرة في الولايات المتحدة. وهنا يجمع الباحثون في هذا الصدد، بأن الدعم والتعليم الذي يتلقاه الأطفال في السنوات الخمس الأولى من الحياة يمكن أن يكون لهما تأثير حاسم على مسار حياتهم. إن الافتقار إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ليس فقط أمرا مأساويا بالنسبة للطفل وللفرد ولكن يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على المجتمع ككل. يسلط هذا الوثائقي الضوء على هذا الموضوع من وجهات نظر مختلفة، من منظور علم الاجتماع والتاريخ، ومن من منظور أبحاث الدماغ وعلم النفس التنموي. ومع ذلك، ينصب التركيز على القصص الشخصية للأطفال الذين يستمتعون بالتعلم. وكذلك على العائلات التي ورغم كل الصعاب، تحاول منح أطفالها بداية جيدة في الحياة. ويسلط الضوء أيضا على معلمي مرحلة ما قبل المدرسة الذين بالكاد يعترف المجتمع بعملهم وراتبهم بالكاد يتجاوز خط الفقر. ومع ذلك يقدمون بحماسهم ما هو ضروري للمجتمع. فيلم يستخدم الفكاهة للفت الانتباه إلى مشكلة حقيقية.