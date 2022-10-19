وثائقي - ليبيا ـ تدمير أمة

جهات أجنبية فاعلة مثل تركيا أو روسيا تتغلغل تدريجيا في البلد. يقول الناشط الليبي عماد شنب "إنهم يقطّعون ليبيا مثل الكعكة". يقع البلد على ساحل البحر الأبيض المتوسط وهو جغرافيا قريب من أوروبا. انتهزت كلّ من تركيا وروسيا الفرصة لكسب موطئ قدم في ليبيا وتعزيز وجودهما هناك، ما أدّى إلى زعزعة التوازن الجيوسياسي. وبعد الفوضى التي أعقبت سقوط القذافي تمكن تنظيم داعش الإرهابي أيضا من ممارسة نشاطه في ليبيا. الانتفاضة الشعبية تحوّلت تدريجيا إلى حرب أهلية طويلة الأمد. انقسم شرق البلاد وغربها إلى معسكرين مختلفين، لكل منهما حكومة تنافس الأخرى. الجيل الشاب يعاني من صدمة الحروب المتوالية، كما يصف ذلك الناشط عماد شنب: "إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ ماذا علينا أن نفعل؟ هل نترك البلد؟ هل نموت؟ هل الموت خيارنا الوحيد؟" الانقسام الأوروبي العميق حول الشأن الليبي، والتدخل الأجنبي في البلد، والإستراتيجيات المختلفة للقوى الغربية ذات المصالح الاقتصادية المتعارضة تدفع ليبيا أكثر نحو الانهيار. تدفّق أسلحة متطورة إلى البلاد ـ رغم الحظر المفروض من الأمم المتحدة ـ يشكل تهديدا متناميا لأمن منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها.