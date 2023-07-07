وثائقي - لست رجلا ولا امرأة

لكن الصدر المسطح لا يجعل من روبن رجلا، لأن روبن "لا جنسي". أي أنه لا ذكر ولا أنثى. يقول روبن إنه يفضل أن يراه الآخرون رجلا وليس امرأة. لكنه يعتبر نفسه بلا جنس ويرفض تصنيفه كجنس ثالث أو حيادي. لهذا لا يفضل روبن استخدام ضمائر المذكر مثل "هو" أو "له". أثناء فترة شبابه توصل إلى قناعة بأنه مختلف عن الآخرين. لكن روبن كان ضائعا لفترة طويلة. فقط في سن الثانية والعشرين جاءت الإنفراجة، كما يقول. التقى روبن بأشخاص يشعرون مثله بأنهم عابرون جنسيا ولا ينتمون لأي من الجنسين. حينها أدرك روبن نفسه أنه مثلهم. بعد ذلك صارح والديه وصديقته المقربة وشريك حياته بذلك. كانت ردود الفعل إيجابية. وسرعان ما اتضح لشريك حياته أن حبه لروبن مرتبط بشخصه وليس بجنسه، لذا استمرت علاقتهما واصطحبه روبن معه طيلة رحلة التحول الجنسي. كانت البداية علاجا بالهرمونات فأصبح صوت روبن عميقا، ونمت له لحية وشعر على جسده. تلت ذلك عملية استئصال الثديين. يقول روبن "لقد حصلت بالتأكيد على راحتي الجسدية والروحية، ولكني لم أحصل بعد على تقبل المجتمع لي." وهو يرى أنه يجب زيادة وعي الناس وتفهمهم للعابرين جنسيا. لذا يقوم روبن من خلال دورات تطوعية بتثقيف التلاميذ وطلاب التعليم المهني حول الأشخاص المتحولين جنسيا. ويقول: "سأواصل الكفاح حتى يتم قبولي كما أنا، ويسمح لي بأن أكون هكذا."