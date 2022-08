وثائقي - لبنان على حافة الهاوية

Der Libanon wurde früher die Schweiz des Nahen Ostens genannt. Aber das ist Vergangenheit. Eine Reihe von Krisen brachte das Land in den Abgrund. Die Menschen leiden unter den Folgen der Hyperinflation. Riad, der ein Lebensmittelgeschäft in einem Vorort von Beirut besitzt, macht sich Sorgen um sein Geschäft. Jeden Morgen ändert er mit seinem Taschenrechner seine Verkaufspreise tagesaktuell um. Das Land leidet zudem unter häufigen Stromausfällen, da die libanesische Regierung das Land nur zwei Stunden am Tag mit Strom versorgt. Unterdessen profitiert ein Netzwerk privater Energieerzeuger von der Krise. Das libanesische Pfund hat 90 % seines Wertes verloren. Von der Inflation waren nur diejenigen nicht betroffen, die ihre Gehälter in Dollar beziehen, deren Wert jetzt stark in der lokalen Währung gewichtet wird, und dies hat eine neue soziale Klasse im Land geschaffen. Joseph lebt wie ein König, arbeitet als Verkäufer für ein internationales Pharmaunternehmen und dank seiner neuen Kaufkraft hat er sein Baudarlehen in zwei Monaten statt in zwanzig Jahren abbezahlt! In einem bankrotten Land, in dem die Korruption weit verbreitet ist, träumen jetzt sechzig Prozent der Libanesen davon, es zu verlassen. Von Tripolis im Nordlibanon aus brachen Muhammad, sein Sohn und andere auf dem Seeweg auf, in der Hoffnung, Deutschland zu erreichen. Doch die türkische Küstenwache stoppte ihr Boot und schickte die Passagiere zurück in den Libanon, und dennoch war der junge Vater bereit, alles zu riskieren, um nach Europa zu gelangen.