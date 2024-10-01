وثائقي - كينيا - مربيات الفيلة

كما هي الحال في بقية إفريقيا، في الثلاثين عامًا الماضية، وقع عدد كبير من الفيلة في شمال كينيا ضحية للصيادين غير القانونيين الذين كانوا يسعون وراء لحوم الطرائد والعاج. لكن هلاك هذه الحيوانات الضخمة آكلة العشب أثر على التوازن الهش للنظم البيئية المحلية. في عام 1995، أطلق السكان المحليون في سامبورو مبادرة فريدة من نوعها، حيث قاموا بتأسيس محمية نامونياك وايلدلايف كونفرزيشن تراست بهدف استعادة التنوع الحيوي الطبيعي في المنطقة. وفي هذا السياق أيضا تم إنشاء محمية ريتيتي للفيلة في عام 2016، وفيها تتم رعاية عجول الفيلة المريضة واليتيمة حتى يتسنى إطلاقها لاحقًا إلى بيئتها الطبيعية. نشأ المشروع برؤية جديدة للحفاظ على الأنواع والتعايش بين البشر والحيوانات البرية، ويهدف في جوانب أخرى إلى رفع مستوى الوعي العام بالقضايا البيئية وإدماج المرأة في عالم العمل. تعد ناعومي ليشونغورو وبولين ليريونغ رائدتين في دورهما: حيث تقومان برعاية عجول الأفيال وإعدادها لعودتها إلى البرية. وفي الوقت الذي يهدد فيه نقص المياه والجفاف الناس والحيوانات الأليفة والبرية وكذلك النظم الإيكولوجية على حد سواء، تريد هاتان السيدتان مع المساعدين وبجهود دؤوبة، المساهمة في مستقبل أكثر استدامة.