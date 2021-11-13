 وثائقي - كيسيلو موسيا ـ كفاح ضد التغير المناخي في كينيا | وثائقي | DW | 21.01.2022

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وثائقي

وثائقي - كيسيلو موسيا ـ كفاح ضد التغير المناخي في كينيا

صوّر المزارع كيسيلو موسيا لسنوات عواقب تغير المناخ في قريته في كينيا. عندما جمعته عاصفة رعدية بمنتجة أفلام نرويجية تحول إلى ناشط يكافح التغير المناخي.

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ينتظر الجميع في قرية كيسيلو المطر بشوق كبير بعد جفاف طويل. ولكن عندما يأتي ذلك أخيرا، تجرف الفيضانات العنيفة النباتات وتدمر العاصفة الرعدية الهائجة المنازل والأكواخ. لكن كيسيلو لا يستسلم، فهو ينظم اجتماعات مع أهالي القرى المجاورة لإقناعهم بضرورة اتخاذ تدابير حماية من التغيرات المناخية. فيلم "Thank You For The Rain" هو يلقي هذا الفيلم الضوء على نضال كيسيلو موسيا ضد التغير المناخي. يعيش كيسيلو وجوليا في مناطق مختلفة تماما من العالم ومع ذلك لديهما نفس الأهداف والاهتمامات: مكافحة تغير المناخ ونشر الوعي البيئي. عمل الاثنان جنبا إلى جنب لأكثر من خمس سنوات لإنتاج هذا الفيلم.

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