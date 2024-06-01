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وثائقي - كو كلوكس كلان - كراهية صنعت في الولايات المتحدة الأمريكية

١٥ يونيو ٢٠٢٤

KKK هي اختصار لتسمية مرادفة للعنصرية والعنف والكراهية. تنشط المنظمة الإرهابية كو كلوكس كلان في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 150 عاماً، وخاصة في المناطق الريفية في الجنوب.

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بعد أن تأسست كو كلوكس كلان كجمعية سرية عنصرية لقمع السكان السود في الولايات المتحدة، انقسمت الحركة إلى العديد من الجماعات الصغيرة على مدار سنوات نشاطها. في بعض الأحيان كانت هذه الجماعات شبه خاملة، ولكن منذ عام 2016، عندما اعتلى الرئيس الشعبوي دونالد ترامب الساحة السياسية، بدأت حركة كو كلوكس كلان تحتفل بعودة ظهورها. يستعيد الفيلم تاريخ الحركة ويتحدث إلى قضاة سابقين وعملاء سابقين بمكتب التحقيقات الفيدرالي، حاولوا محاربة المنظمة. كما يدلي أحد المنشقين عن المنظمة بشهادته ويوضح كيف تطورت أشهر منظمة إجرامية عنصرية في الولايات المتحدة.

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