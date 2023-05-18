 وثائقي - كوكا كولا ومشكلة البلاستيك - شركة عملاقة في مرمى الانتقادات | وثائقي | DW | 02.06.2023

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وثائقي

وثائقي - كوكا كولا ومشكلة البلاستيك - شركة عملاقة في مرمى الانتقادات

العبوات البلاستيكية مسؤولة عن ربع التلوث الذي تتعرض له البحار والمحيطات. ونسبة كبيرة منها مصدرها شركة كوكا كولا. وباستراتيجية أطلقت عليها اسم "عالم بدون قمامة"، ترغب شركة كوكا كولا في تغيير هذا الواقع. فهل هذا إيهام بالتغيير الأخضر أم تحول حقيقي؟

تُباع سنويا أكثر من خمسمئة مليار عبوة بلاستيكية، أغلبها يُستخدم مرة واحدة فقط، وبعدها يُلقى في سلة القمامة. وشركة كوكا كولا هي أكبر منتج عالميا للمشروبات المنعشة في عبوات بلاستيكية. ومنذ عام 2018 وضعت الشركة لنفسها أهدافا طموحة، للحيلولة دون أن تصبح عبواتها البلاستيكية مصدرا كبيرا لتلوث البيئة. يُلقي الفيلم الوثائقي نظرة فاحصة على استراتيجية شركة كوكا كولا "عالم بدون قمامة". في خمسينيات القرن الماضي كانت مشروبات كوكا كولا تُباع عالميا في عبوات زجاجية حصرا، تقوم الشركة بعدها بجمعها وتنظيفها وتعبئتها مجدّدا. ولكن لاحقا، جرى الاستعاضة عن العبوات الزجاجية القابلة لإعادة الاستخدام بأخرى بلاستيكيةـ وهو توجه لا يزال قائما حتى يومنا هذا. لكن شركة كوكا كولا تَعِد الآن بتقليل نفاياتها من البلاستيك عبر جعل عبواتها البلاستيكية قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%، وإنتاج ما لا يقل عن 50% من كل مشروباتها بعبوات قابلة لإعادة الاستخدام، وصنع ما يصل إلى 50% من كل العبوات من مواد بلاستيكية معادة التدوير. كما تتعهّد الشركة بحلول عام 2030 بجمع وإعادة تدوير زجاجة بلاستيكية مستخدمة، مقابل كل زجاجة بلاستيكية مُباعة. لكن المنتقدين يرون أن هذه الخطة التي تركّز على إعادة التدوير فقط، لن تحل المشكلة، وأن طرح عبوات قابلة لإعادة الاستخدام هو الحل الأفضل، لأنه يُقلّل من كمية البلاستيك المنتجة وبالتالي يخفف العبء عن أنظمة النفايات. وبالنظر إلى تجمعات النفايات البلاستيكية المتزايدة في المحيط الهادئ، والتي تغطي جزئيا مساحة تبلغ ثلاثة أضعاف مساحة فرنسا، فإن هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات. فهل ستكون أكبر شركة منتجة للمشروبات المنعشة في العالم رائدة في هذا التحوّل؟

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العبوات البلاستيكية مسؤولة عن ربع التلوث الذي تتعرض له البحار والمحيطات. ونسبة كبيرة منها مصدرها شركة كوكا كولا. وباستراتيجية أطلقت عليها اسم "عالم بدون قمامة"، ترغب شركة كوكا كولا في تغيير هذا الواقع.