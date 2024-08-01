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مجتمعالولايات المتحدة الأمريكية

وثائقي - كلنا ديترويت - الحياة ما بعد العصر الصناعي

١٠ أغسطس ٢٠٢٤

تركت صناعة السيارات بصماتها على كل من ديترويت في الولايات المتحدة الأمريكية وبوخوم في ألمانيا. هذا الفيلم يستعرض التطورات المثيرة لمدينتين في قارتين مختلفتين وآثارها على السكان.

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بوخوم المدينة الصناعية بمنطقة الرور في غرب ألمانيا، وديترويت الواقعة في حزام الصدأ في الولايات المتحدة الأمريكية، مدينتان مُختلفتان، تشتركان في شيء واحد مهم وهو أنهما تشكلتا من خلال صناعة السيارات. في ديترويت اتُخذت قرارات بداية ونهاية صناعة السيارات في بوخوم. بعد نهاية العصر الصناعي، أصبح الناس هنا وهناك يبحثون عن هوية جديدة. الفيلم يقرب المشاهد من السكان، الذين يتأثرون بالتطورات التي تحدد واقع حياتهم، وأيضاً من القائمين على التغيير من مخططين وعلماء وسياسيين، وجميعهم يقدمون وعوداً ورؤى كبيرة لمستقبل غامض. على الرغم من هذا، تبقى الرغبة في حياة كريمة وسعيدة القاسم المشترك بين الناس في بوخوم وديترويت. هكذا يصبح هذا الوثائقي بمثابة جولة سينمائية عبر المدينتين، رحلة إلى قلوب الناس.

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عن هذا البرنامج

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