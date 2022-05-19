 وثائقي - كارول - لماذا تقتل أمهات أطفالهن | وثائقي | DW | 03.06.2022

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وثائقي

وثائقي - كارول - لماذا تقتل أمهات أطفالهن

ما الذي يجعل أمّاً مثالية مثل كارول كورونادو تقتل أطفالها؟ مثل مئات الأمهات الأخريات اللواتي قتلن أطفالهن أو قتلن أنفسهن، عانت كورونادو مما يعرف بذُهان ما بعد الولادة.

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لم تكن تصرفاتها ملفتة للانتباه، لذا لم يستطع أحد إيقافها. يلقي الفيلم نظرة شخصية على عائلة كارول كورونادو والمحامين الموكّلين بالدفاع عنها، وعلى المحرمات المتعلقة بالقضايا العقلية للأم، هذا من ناحية، وكذلك على نظام قانوني بالٍ وحالة مزمنة من سوء الفهم من ناحية أخرى. كما تكشف قصة كارول النقاب عن أوضاع شديدة السوء في نظام الرعاية الصحية لا يكاد أحد يتحدث عنها. يتابع الفيلم الوثائقي وقائع قضية كارول كورونادو في نفس وقت حدوثها. تسعى عائلة كارول ومحاموها لضمان معاملتها معاملة عادلة بدلاً من معاقبتها بأقصى حد يسمح به القانون. من المؤسف أنّ أحداً لا يتحدّث في الغالب عمّا يسمى بـ "اكتئاب ما بعد الولادة"، على الرغم من أنها حالة تنتشر بشكل أكبر بسبب العزلة الحالية جراء جائحة كورونا وهذا يجعل هذا الفيلم أكثر أهمية.

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