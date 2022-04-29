 وثائقي - قوة الألحان - العلاج بالموسيقى | وثائقي | DW | 13.05.2022

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وثائقي

وثائقي - قوة الألحان - العلاج بالموسيقى

تؤثر الموسيقى على جميع مستويات الدماغ البشري، لأنها تلامس عواطفنا بشكل مباشر. فللموسيقى تأثير على الأجنة وتصل إلى أعمق نقطة فينا وتساعدنا على تعزيز طاقاتنا. الموسيقى يمكن أن تساعدنا على تحقيق حياة أكثر صحة وسعادة.

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يبحث عالما الأعصاب بيتر فوست وشتيفان كولش في سر الإيقاعات والألحان. فهما يفحصان وظيفة عقلنا وتطوره. يقول شتيفان كولش من جامعة بيرغن في النرويج إن الموسيقى بإمكانها تنشيط قوى شفاء موجودة في الجسم على نحو أفضل من الأدوية الطبية. أثناء الطهي، ندندن ألحان الأغاني التي نسمعها في الراديو أو الهاتف الذكي ونستمع إلى الإيقاعات عند تشغيل أغنية مفضلة. أما بيتر فوست من معهد الدماغ في آرهوس بالدنمارك، فاكتشف أن للموسيقى تأثير خاص على دماغنا ويفسر سبب عدم قدرتنا على الجلوس هادئين عند سماع بعض الأغاني. عند ممارسة الرياضة تساعدنا الإيقاعات الموسيقية في الوصول إلى لياقة عالية. أما توم فريتز من معهد ماكس بلانك في لايبزيغ فيرى أننا نصبح أكثر قوة إذا ألفنا ألحانا موسيقية أثناء التداريب. يسلط هذا الفيلم الوثائقي الضوء على التأثير الإيجابي للموسيقى على البشر صغارا وكبارا.

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تؤثر الموسيقى على جميع مستويات الدماغ البشري، لأنها تلامس عواطفنا بشكل مباشر. فللموسيقى تأثير على الأجنة وتصل إلى أعمق نقطة فينا وتساعدنا على تعزيز طاقاتنا. الموسيقى يمكن أن تساعدنا على تحقيق حياة أكثر صحة وسعادة.