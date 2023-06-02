 وثائقي - قواعد الحرب - السلام الهش في جمهورية جنوب السودان | وثائقي | DW | 16.06.2023

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وثائقي

وثائقي - قواعد الحرب - السلام الهش في جمهورية جنوب السودان

حتى بعد مرور أعوام على نهاية الحرب الأهلية الوحشية في جمهورية جنوب السودان، لا يزال السلام هناك هشّا. يتناول الفيلم الوثائقي قصة جندي سابق ودبلوماسي قرّر أن يُعلّم المقاتلين "قواعد للحرب" أكثر إنسانية.

ألبرت شونيفيلد هو موظف لدى منظمة الصليب الأحمر، مهمته هي تنظيم ورش عمل عن "قواعد الحرب" لوحدات الجيش والشرطة وغيرها من القوى المسلحة - تحسّبا لحالة اندلاع الصراع مجددا. ويأتي في الدرجة الأولى أن يوضح للمقاتلين ضرورة حماية المدنيين في أي نزاع قد يندلع. أسئلة شونيفيلد تُحفّز على التفكير في عواقب الحرب، والمبادئ الأخلاقية، ودور الفرد في الجيش. يُظهر الفيلم جهوده لتغيير السلوك في بلد ارتكبت فيه أثناء الحرب الأهلية فظائع من كل الأطراف. ويُنتظر ممن يستخدمون الأسلحة ضد آخرين، أن يتعلموا معاملة المدنيين والمقاتلين والأسرى بمزيد من الإنسانية.

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حتى بعد مرور أعوام على نهاية الحرب الأهلية الوحشية في جمهورية جنوب السودان، لا يزال السلام هناك هشّا. يتناول الفيلم الوثائقي قصة جندي سابق ودبلوماسي قرّر أن يُعلّم المقاتلين "قواعد للحرب" أكثر إنسانية.