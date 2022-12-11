وثائقي - قهوة رفيقة بالبيئة

أحد هؤلاء المزارعين، شاب من هندوراس استطاع اكتشاف تقنيات زراعة شاملة تعود لأسلافه من السكان الأصليين وقام بدمجها مع أساليب زراعية حديثة ومستدامة. كما يقوم المزارع أيضا بتدريب منتجين آخرين على هذه الأساليب الحديثة. وتعمل إحدى الشركات الناشئة على مساعدة منتجي البن لرفع دخلهم، وذلك عبر شراء ما ينتهي به الأمر عادة في القمامة: وهو ما يسمى "كرز البن". إذ تقوم الشركة بتجفيفه ومعالجته ليصبح دقيقا يمكن استخدامه كعنصر صحي ولذيذ في صناعة الكعك والخبز والمعكرونة. من جانبها تستثمر إحدى العوائل الألمانية في زراعة النبتة البقولية الترمس التي يمكن تحميص حبوبها وتخميرها وتحويلها إلى بن رفيق بالبيئة من خلال الزراعة العضوية لتصبح النبتة مشروبا بديلا وصحيا.