 وثائقي - قهوة رفيقة بالبيئة | وثائقي | DW | 18.12.2022

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وثائقي

وثائقي - قهوة رفيقة بالبيئة

مزارعو بن مبتكرون يفتحون آفاقا جديدة في عالم إنتاج القهوة. إنهم يطورون طرقا صديقة للمناخ تضمن المزيد من التنوع البيولوجي في الحقول والمزارع والغابات وتضمن للمزارعين دخلاً جيدًا.

أحد هؤلاء المزارعين، شاب من هندوراس استطاع اكتشاف تقنيات زراعة شاملة تعود لأسلافه من السكان الأصليين وقام بدمجها مع أساليب زراعية حديثة ومستدامة. كما يقوم المزارع أيضا بتدريب منتجين آخرين على هذه الأساليب الحديثة. وتعمل إحدى الشركات الناشئة على مساعدة منتجي البن لرفع دخلهم، وذلك عبر شراء ما ينتهي به الأمر عادة في القمامة: وهو ما يسمى "كرز البن". إذ تقوم الشركة بتجفيفه ومعالجته ليصبح دقيقا يمكن استخدامه كعنصر صحي ولذيذ في صناعة الكعك والخبز والمعكرونة. من جانبها تستثمر إحدى العوائل الألمانية في زراعة النبتة البقولية الترمس التي يمكن تحميص حبوبها وتخميرها وتحويلها إلى بن رفيق بالبيئة من خلال الزراعة العضوية لتصبح النبتة مشروبا بديلا وصحيا.

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Dokumentation Kaffee olé! - Das Beste von der Bohne Sendedatum: 18. Dezember 2022 Beschreibung: Erfinderische Kaffeepionier*innen und mutige Bauern gehen neue Wege. Sie entwickeln klimafreundliche Methoden, die für mehr Artenvielfalt auf Feldern, Plantagen und im Wald sorgen und den Bäuerinnen und Bauern ein gutes Einkommen sichern. Fotograf: © ZDF (Stills aus einer ZDF-Doku) Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation Schlagwörter: Kaffee, Kaffeeanbau, klimafreundlich, Lupinen, Kaffee-Alternative, Nachhaltigkeit, Honduras, Bioprodukte

قهوة رفيقة بالبيئة 30.11.2022

مزارعو بن مبتكرون يفتحون آفاقا جديدة في عالم إنتاج القهوة. إنهم يطورون طرقا صديقة للمناخ تضمن المزيد من التنوع البيولوجي في الحقول والمزارع والغابات وتضمن للمزارعين دخلاً جيدًا.