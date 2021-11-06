 وثائقي - قلب البرازيل ـ الكفاح لأجل الحفاظ على الغابات المطيرة، الجزء الأول | وثائقي | DW | 09.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

وثائقي

وثائقي - قلب البرازيل ـ الكفاح لأجل الحفاظ على الغابات المطيرة، الجزء الأول

"في الماضي كانوا يقتلوننا بالبنادق، واليوم يقتلوننا بإزالة الغابات والسدود". أدى إخفاق الحكومة البرازيلية في حماية غابات الأمازون لاتخاذ قبيلة موندوروك إجراءات ضد الاستيلاء غير الشرعي على الأراضي، وإزالة الغابات بشكل غير قانوني.

مشاهدة الفيديو 42:29

في إطار تحالف غير مسبوق بقيادة زعيم القبيلة جواريز سو موندوروكو تكافح قبائل السكان الأصليين سرقة وتدمير مصادر عيشهم منذ أكثر من ستة أعوام. في البرازيل استولى مزارعون على أراض تبلغ مساحتها 600.000 كيلومتر مربع دون الحصول على سند ملكية لها. إنها أراض تعادل مساحة بلد بحجم فرنسا. والبداية كانت بتشجيع الدكتاتورية العسكرية التي حكمت البلد بين عامي 1964 ـ1985. لكن المزارعين لم يصبحوا مالكين قانونيين لها. وهذا هو السبب في قيام المضاربين حاليا بالاستيلاء على الأراضي، وإزالة الغابات وبيعها بصكوك ملكية مزورة. هذا الاستيلاء على الأراضي والذي يُسمى باللغة البرتغالية "غريالغيم" هو سبب إزالة الغابات غير المنضبط، والصراعات العنيفة على الأراضي. تمّ تصوير هذا الفيلم الوثائقي بين 2014 و2020، وذلك أثناء تعاقب ثلاث حكومات برازيلية. ويُقدّم الفيلم رؤى عميقة عن مأساة الاحتلال غير القانوني للأراضي المملوكة للدولة، ومناطق الغابات من قبل جماعات إجرامية منظّمة. وقد انضمّت قبائل عديدة للسكان الأصليين بقيادة جواريز سو موندوروكو، زعيم قبيلة موندوروكو، للدفاع عن موطنهم والكفاح معا لأجل الحفاظ على الغابات والأنهار. يرغب المعهد البرازيلي للبيئة والموارد الطبيعية المتجددة من خلال مبادرتين رئيسيتين هما "كاستانيرا" و "ريوس بوآدورس" وبالتعاون مع مكتب المدعي العام الفيدرالي والشرطة الفيدرالية لمنع الاستيلاء على الأراضي في جنوب غرب ولاية بارا. يزداد تغلغل العصابات الإجرامية في الغابات المطيرة، ففي عام 2019 اقتربت من منطقة سكنى قبيلة موندوروكو العرقية. يؤدي نشطاء حركة "كولكتيفو أدويوفيسوال موندوروكو" دورا هاما في الكفاح لأجل الحفاظ على منطقة الأمازون. هدفهم هو الدفاع عن موطن موندوروكو ولفت الانتباه الدولي لأوضاعهم.

المزيد من المركز الإعلامي

يكافح نشطاء شباب من قبيلة باتاشو من السكان الأصليين في غابات الأمازون، قصارى جهدهم لمنع استغلالها لتحقيق الربح.

شباب السكان الأصليين في البرازيل وكفاحهم في إنقاذ غاباتهم المطيرة 06.11.2021

DW Dokumentationen | Daten, die das Klima retten?

هل يمكن للبيانات إنقاذ المناخ؟ - في الطريق لخدمة العِلم 03.03.2022

Doku | Der Milliardenraub - Eine Staatsanwältin jagt die Steuer-Mafia

سرقة المليارات ـ التحقيق في أكبر عملية احتيال ضريبي بألمانيا 28.02.2022

Filmstill aus Doku | Tödliches Gold

ذهب قاتل - مناجم غير قانونية في الفلبين 28.02.2022

المزيد وثائقي

DW Dokumentationen | Life On Us

وثائقي - الكائنات التي تعيش في أجسامنا ـ رحلة سفاري ميكروسكوبية 06.03.2022

DW Dokumentationen | Irak

العراق - تدمير وطن، الجزء الثاني: تبعات غزو الكويت 05.03.2022

DW Dokumentationen | Irak Zerstörung eines Landes

العراق - تدمير وطن، الجزء الأول: بلد النفط 05.03.2022

Dokumentation | Traumjäger

تحقيق الحلم - تحدي العوائق 03.03.2022

اقرأ أيضا

Kampf der indigenen Völker Brasiliens zum Erhalt des Regenwaldes Das Versagen der brasilianischen Regierung, den Amazonaswald zu schützen, zwingt das indigene Volk der Munduruku, selbst aktiv zu werden - gegen Landraub und illegale Abholzung. In einem beispiellosen Zusammenschluss unter Häuptling Juarez Saw Munduruku kämpfen indigene Völker seit über sechs Jahren gegen den Diebstahl und die Zerstörung ihres Lebensraums. In Brasilien werden 600.000 Quadratkilometer Grund und Boden von Landwirten ohne offizielle Besitzurkunde bewirtschaftet.

قلب البرازيل ـ الكفاح لأجل الحفاظ على الغابات المطيرة 23.02.2022

"في الماضي كانوا يقتلوننا بالبنادق، واليوم يقتلوننا بإزالة الغابات والسدود".

Drone view of the Jaraua river, at Mamiraua Sustainable Development Reserve in Amazonas state, Brazil, on June 28, 2018. (Photo by Mauro Pimentel / AFP) (Photo credit should read MAURO PIMENTEL/AFP via Getty Images)

ما أهمية غابات الأمازون للتوازن البيئي العالمي؟ 26.01.2022

يرى البعض أن غابات الأمازون المطيرة هي الرئة الخضراء للأرض، كما أن بها أكبر تنوع بيولوجي في العالم. اختفاء أشجارها بفعل القطع أو الحرائق له تبعات خطيرة. ما أهمية هذه الغابات على الاستقرار البيئي العالمي؟

Die Gemeinde Sarayaku ist nur per Boot oder Flugzeug zu erreichen.

راديو نسائي من الغابات المطيرة - محاربة الاستغلال بميكروفون ومسجل 02.02.2021

إنهن ثلاث نساء شجاعات من الإكوادور يكافحن رقميا. وسلاحهن ميكروفون ومسجل صوت يحملنهما عبر الغابات المطيرة، لتصبح محطتهن الإذاعية الصغيرة حصناً لمكافحة استغلال الوطن.

Greenpeace discovers an illegal logging operation with at least 200km of roads serving the operation. Greenpeace activists paint the loggers barge with the message 'CRIME' then uses it to blockade access to the sort yard. A massive amount of logs has already been transported by barge down river.Greenpeace informed Ibama (Brazilian environmental agents) of the discovery. !! Bildmaterial zur einmaligen, redaktionellen Nutzung im Rahmen der Berichterstattung 50 Jahre Greenpeace !!

التعهد بوقف تدمير الغابات.. وعود فارغة أم خطة قابلة للتطبيق؟ 06.11.2021

في أول اتفاق خلال قمة المناخ المنعقدة في غلاسكو، تعهدت أكثر من 100 دولة بوقف تدمير الغابات بحلول عام 2030، بيد أن نشطاء حماية البيئة يشككون في أن الإعلان السياسي لوحده لن يوقف هذا التدمير، فما الذي يدفعهم لقول ذلك؟