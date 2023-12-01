وثائقي - قصص الحب

تقول سارة أسابيع قليلة قبل حفل الزفاف الكبير الذي تخطط له مع كريم إن "الحب هو الصداقة". تعرف الاثنان على بعضهما بعضا عبر تطبيق للمواعدة أثناء جائحة كورونا، وهما يعيشان في مدينة دوسلدورف ويستعدان الآن للاحتفال الكبير: سيشارك فيه 150 ضيفا من جميع أنحاء العالم ويتوقع كلاهما أن يكون أجمل يوم في حياتهما. أما أنيته فكانت تعيش حياة سعيدة لمدة 15 عاما قبل أن ينهار كل شيء فجأة، عندما اكتشفت أن زوجها يخونها مع أخت صديقتها منذ سنوات. بعد تجاوز صدمتها الأولى أقدمت أنيته على تجربة جريئة غير عادية بإقامة علاقات عابرة. وكانت لها تجارب مع خمسة رجال بدون أية التزامات أو وعود، سوى شغف التجربة والصدق المطلق. يعيش تورستن وأكسل كزوجين منذ سنوات عديدة. ما زالا يحبان بعضهما البعض، ويستمتعان بالحياة على أكمل وجه وهما نشيطان على المستوى المهني والخاص. يعمل رجلا الأعمال على أساس تطوعي في الكرنفال، وكانا أول زوجين مثليين في مونشنغلادباخ شمال الراين وستفاليا في عام 2019. يقول أكسل: "الحب يعني أن تكون هناك ثقة وأن تعلم أن هناك بيتا لك وأنك مقبول حتى مع كل عيوبك". الحب غني ومبهج في كثير من الأحيان ومؤلم في أحيان أخرى. يستكشف الفيلم كيف وأين يقع الناس في الحب: الآن أو حتى قبل نصف قرن.