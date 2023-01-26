 وثائقي - قصة بطارية أيونات الليثيوم | وثائقي | DW | 15.02.2023

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وثائقي

وثائقي - قصة بطارية أيونات الليثيوم

إنها واحدة من أهم ابتكارات القرن الحادي والعشرين: بطارية أيونات الليثيوم. هذه التكنولوجيا الجديدة هي أساس وسائل النقل الكهربائية والرقمنة، وتتيح التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

لولا بطارية أيونات الليثيوم لكان من الصعب تصور الابتكارات التكنولوجية. من الهاتف الذكي وحتى السيارة الكهربائية - بطارية أيونات الليثيوم نجدها تقريبا في كل جهاز يعمل بالبطارية. هذه التكنولوجيا ترسخت ويزداد الطلب عليها بشكل خاص في المستودعات: فوسائل النقل الكهربائية باتت جزءا من العمليات اللوجيستية الداخلية. فمنذ ما يزيد عن عقد من الزمن تسير رافعات شوكية تعمل ببطاريات أيونات الليثيوم خلف جدران المستودعات في أنحاء العالم. شركة يونغهاينريش من هامبورغ تعد رائدة في هذا المجال ومهدت الطريق أمام هذه التكنولوجيا. بيد أن الريادة تجلب معها تحديات أيضا. الذكاء الاصطناعي والاستدامة وتوافر الموارد وإعادة التدوير هي موضوعات تشملها اللوجيستيات الداخلية. ابتداء من استخراج الليثيوم من المياه الحرارية، ومرورا بإنتاج أحدث الخلايا واستخدامها في المركبات والتخزين واسع النطاق الذي يتحكّم فيه الذكاء الاصطناعي، وانتهاء بإعادة التدوير. يعرض هذا الفيلم الوثائقي أحدث ما توصلت إليه هذه التكنولوجيا الواعدة وسريعة التطور.

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قصة بطارية أيونات الليثيوم 27.01.2023

إنها واحدة من أهم ابتكارات القرن الحادي والعشرين: بطارية أيونات الليثيوم. هذه التكنولوجيا الجديدة هي أساس وسائل النقل الكهربائية والرقمنة، وتتيح التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.