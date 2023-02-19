وثائقي - قرية العصر الحجري الغامضة ـ ما تحكيه قبور بعجة

ما الذي دفع أسلافنا من العصر الحجري الحديث إلى الاستقرار وتغيير طريقة حياتهم بشكل جذري؟ كما هو الحال غالبا في علم الآثار، فإن القبور هل التي تزوّدنا بأفضل الإجابات ـ وفي ذات الوقت تطرح علينا أسئلة جديدة. من أعظم الاكتشافات التي عُثَر عليها في موقع قرية بعجة قبر فاخر لفتاة صغيرة. في عام 2018 وعندما كان فريق التنقيب عن الآثار على وشك المغادرة، ظهرت تحت شاهد قبر بسيط حبات من اللؤلؤ. وبعد الحفر أكثر عثر الفريق على حوالي 2500 لؤلؤة. أظهرت البحوث اللاحقة أن اللآلئ كانت جزءا من قلادة متقنة الصنع دُفِنَت مع الفتاة. أسماها الفريق "جميلة". تعتبر "قلادة جميلة" اليوم من الروائع وهي معروضة حاليا في متحف البتراء الجديد. يضمّ المتحف معروضات تروي تاريخ البلد بأكمله، وفي البداية تقريبا قرية بعجة. وهي القرية التي كانت في بداية مرحلة تطور غيرت حياة الناس بصورة جذرية: فمنذ ذلك الحين لم يعد الإنسان أبدا إلى حياة الصيد والجمع. المواد التي صُنعَت منها "قلادة جميلة" وطريقة معالجتها، إضافة إلى قطع أخرى عُثِر عليها في قرية بعجة تضع أشياء كثيرة كنا نعتقد أننا نعرفها عن العصر الحجري موضع الشك. في العقود الأخيرة ساهمت مقبرة بعجة في الأردن في تغيير نظرتنا إلى العصر الحجري الحديث. كان حينها الناس يستثمرون وقتهم في صنع أشياء جمالية وحُلي وتجهيزات أخرى، لأنهم تمكنوا من تأمين مصدر طعامهم.