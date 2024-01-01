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وثائقي - قروض إعادة الادماج - العودة الصعبة إلى الحياة في غامبيا

٦ يناير ٢٠٢٤

تم ترحيل بابي من ليبيا بعد فشل محاولته الثانية لدخول أوروبا بشكل غير قانوني. وعندما عاد إلى وطنه غامبيا حاول استخدام قرض إعادة الإدماج البالغ 1000 يورو للبدء في حياة جديدة، لكن ذلك غير سهل.

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على الرغم من انعدام الآفاق في غامبيا، إلا أن بابي البالغ من العمر 23 عاما لا يريد تكرار الرحلة الخطيرة نحو أوروبا مرة أخرى. لكن الضغط عليه كبير. في الواقع يريد أن يبدأ مشروعا تجاريا عن طريق الأموال التي حصل عليها من المنظمة الدولية للهجرة كمساعدة للعودة إلى بلاده. ولكن قسما من المال صُرف على شراء الملابس ودعم بعض الأصدقاء والعائلة. لم ينجح في محاولته لكسب المال في سوق الأخشاب. وفي الوقت نفسه ينتظر والده الدعم المالي لأفراد الأسرة الكبيرة. ولهذا السبب لا يرى بابي سوى خيار واحد للخروج من وضعه الصعب: القيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى أوروبا للمرة الثالثة.

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