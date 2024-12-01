وثائقي - في مملكة النساء - شعب الزابوتيك

في فيلم من ثلاثينيات القرن العشرين يوثق المخرج السوفيتي سيرغي آيزنشتاين حياة نساء الزابوتيك اللواتي يعتمدن على أنفسهن في تحديد مصيرهن ويعملن في التجارة ويدخرن الذهب ويخترن أزواجهن بأنفسهن. هذا النظام الأمومي الذي تتمتع فيه المرأة بالسلطة الاقتصادية وتتخذ فيه القرارات، هو إرث أكثر من 2500 عام من ثقافة الزابوتيك. ماذا بقي منه بعد قرن من الزمان في بلد تسود فيه الذكورية؟ تعيش نساء الزابوتيك في مدينة خوشيتان جنوب المكسيك، في منطقة مزدهرة تجاريا تربط بين الشمال والجنوب، وبين المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي. لطالما كانت التجارة هنا من اختصاص النساء. استلمت لولا متجرها لبيع الملابس التقليدية من والدتها. في عام 2017 ضرب زلزال المنطقة ودمر السوق الذي يُعتبر قلب المدينة النابض. هذه الكارثة هددت سلطة نساء الزابوتيك. لكن بدعم من ابنتيها باولينا وماريسيلا، تمكنت لولا والتاجرات الأخريات من النهوض مجددًا. ومعا أعدن تنظيم الحفلات التي كانت تحرك اقتصادهم القائم على إعادة التوزيع. في المدينة، يتم تنظيم 600 حفل سنويًا تكون النساء فيها مركز الاهتمام. في غضون أيام قليلة ستحتفل جايد بعيد ميلادها الخامس عشر وتنضم إلى مجتمع النساء. والدتها آنا ليليا تاجرة صغيرة تدخر منذ أشهر لهذه المناسبة وتبذل كل جهدها لجعل الحفلة مثالية. تساعدها صديقتها الموخيس كورال في إعداد الزينة المصنوعة من آلاف القطع الورقية الملونة المقطوعة. في خوشيتان، يطلق لقب "موخيس" على أشخاص يطالبون بالاعتراف بهم كجنس ثالث. يولدون ذكوراً ويأخذون أدواراً أنثوية في الأسرة والمجتمع. يُقام قداس كنسي سنويًا لتكريم أكثر من 4000 من "الموخيس". وهو حدث فريد من نوعه في المكسيك. في كل يوم وخلال كل مناسبة احتفالية، تتحدى نساء الزابوتيك في خوشيتان النظام الذكوري السائد في المكسيك، ويكافحن للحفاظ على تقاليدهن.