وثائقي - فك لغز الجريمة - طرق جديدة في علم الأدلّة الجنائية

مع اكتشاف تحليل الحمض النووي حدثت أهم ثورة في تاريخ الكشف عن الجرائم. في ذات الوقت مثل هذا الاختراق نقطة تحول مهمة في علم الجريمة. أصبح من الواضح أنه، بالإضافة إلى الشرطة والادعاء العام، توجد فئة مهنية أخرى تقدّم معلومات مهمة للكشف عن الجرائم: وهم خبراء الطب الشرعي، الذين يرد ذكرهم اليوم بشكل خاص عندما يتعلّق الأمر بوسائل جديدة لحل ألغاز الجرائم. لورنا دوسون متخصّصة في تحليل التربة، فمثلا أرض الغابة فريدة مثل بصمة الأصبع. وأنماط آثار الدم تكشف معلومات أكثر بكثير مما يبدو للوهلة الأولى. بل حتى أن فيليبي إسبيرانثا يستطيع أن يجعل آثار دم غير مرئية مرئية مرة أخرى. ففي معهد الطب الشرعي في فرانكفورت يجري عالم الحشرات ينس آمندت بحوثا على الذباب ويرقاته. فمنذ زمن طويل يساعد فحص الكائنات الموجودة على الجثث في تحديد وقت الوفاة. لكن الباحث آمندت يواصل تطويرهذه الوسيلة. حبوب الطَلَع موجودة في كل مكان، وتوفّر بالتالي معلومات عن الذين كانوا بالقرب من الجثة، أو عن آخر مكان كان فيه الشخص قبل وفاته، أو في أي فصل من السنة توفي شخص ما. نظرا لديمومتها الطويلة تبقى الآثار على حبوب الطلع محفوظة لآلاف السنين. وهكذا تساعد مارتينا فيبر عبر تحليل حبوب الطَلَع في الكشف عن الجرائم الحالية، وكذلك في المعالجة التاريخية لما حدث في مدينة بومبي الإيطالية التي اجتاحتها الحمم البركانية بغتة. وعليه فإن أساليب الطب الشرعي في الكشف عن الجرائم لا تفيد في التحقيقات الجارية حول جرائم حالية وحسب، بل إنها تساعد في الكشف عن جرائم وأحداث جنائية تاريخية أيضا.