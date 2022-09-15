 وثائقي - فك لغز الجريمة - طرق جديدة في علم الأدلّة الجنائية | وثائقي | DW | 26.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

وثائقي

وثائقي - فك لغز الجريمة - طرق جديدة في علم الأدلّة الجنائية

في علم الجريمة يتم بشكل متزايد استخدام أساليب علمية للكشف عن الجرائم. توفّر تحليلات التربة معلومات عن موقع الجريمة، وتوضح أنماط آثار الدم مجرياتها، وتساعد الحشرات على معرفة وقت ارتكابها.

مع اكتشاف تحليل الحمض النووي حدثت أهم ثورة في تاريخ الكشف عن الجرائم. في ذات الوقت مثل هذا الاختراق نقطة تحول مهمة في علم الجريمة. أصبح من الواضح أنه، بالإضافة إلى الشرطة والادعاء العام، توجد فئة مهنية أخرى تقدّم معلومات مهمة للكشف عن الجرائم: وهم خبراء الطب الشرعي، الذين يرد ذكرهم اليوم بشكل خاص عندما يتعلّق الأمر بوسائل جديدة لحل ألغاز الجرائم. لورنا دوسون متخصّصة في تحليل التربة، فمثلا أرض الغابة فريدة مثل بصمة الأصبع. وأنماط آثار الدم تكشف معلومات أكثر بكثير مما يبدو للوهلة الأولى. بل حتى أن فيليبي إسبيرانثا يستطيع أن يجعل آثار دم غير مرئية مرئية مرة أخرى. ففي معهد الطب الشرعي في فرانكفورت يجري عالم الحشرات ينس آمندت بحوثا على الذباب ويرقاته. فمنذ زمن طويل يساعد فحص الكائنات الموجودة على الجثث في تحديد وقت الوفاة. لكن الباحث آمندت يواصل تطويرهذه الوسيلة. حبوب الطَلَع موجودة في كل مكان، وتوفّر بالتالي معلومات عن الذين كانوا بالقرب من الجثة، أو عن آخر مكان كان فيه الشخص قبل وفاته، أو في أي فصل من السنة توفي شخص ما. نظرا لديمومتها الطويلة تبقى الآثار على حبوب الطلع محفوظة لآلاف السنين. وهكذا تساعد مارتينا فيبر عبر تحليل حبوب الطَلَع في الكشف عن الجرائم الحالية، وكذلك في المعالجة التاريخية لما حدث في مدينة بومبي الإيطالية التي اجتاحتها الحمم البركانية بغتة. وعليه فإن أساليب الطب الشرعي في الكشف عن الجرائم لا تفيد في التحقيقات الجارية حول جرائم حالية وحسب، بل إنها تساعد في الكشف عن جرائم وأحداث جنائية تاريخية أيضا.

المزيد من المركز الإعلامي

Dokumentarfilm | Taiwan on guard

تايوان وتهديدات الصين القائمة 15.09.2022

Thumbnail ine Reise am Mittelmeer - Zypern

وثائقي - على ضفاف المتوسط - قبرص 11.09.2022

Thumbnail Naturkatastrophen

وثائقي - الكوارث الطبيعية - كيف تنجو الحيوانات والنباتات منها 09.09.2022

Thumbnail Saftige Geschäfte

وثائقي - صناعة العصير في البرازيل - صفقات مربحة وظروف عمل صعبة 08.09.2022

المزيد وثائقي

Dokumentarfilm | Mittelmeer Kreta

وثائقي - على ضفاف المتوسط ـ كريت، اليونان 24.09.2022

Dokumentarfilm | Leonorac

وثائقي - ليونورا ميسينغ - قصة التحاقها بداعش وعودتها إلى ألمانيا 21.09.2022

Dokumentarfilm | Modernes Mittelmeer - Malta

وثائقي - على ضفاف المتوسط ـ مالطا 17.09.2022

Expedition Dhaulagiri | RTS

رحلة الهيمالايا دولاغيري - صوفي لاڤو ومغامرة تسلق جبال الهيمالايا 16.09.2022

اقرأ أيضا

Beamte der Spurensicherung sichern Blutspuren auf dem Gehweg in der Niddastraße. Bei einer mutmaßlichen Messerattacke sind am Morgen mehrere Menschen verletzt worden. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Weitere Einzelheiten etwa zur Schwere der Verletzungen waren zunächst nicht bekannt.

فك لغز الجريمة - طرق جديدة في علم الأدلّة الجنائية 05.08.2022

في علم الجريمة يتم بشكل متزايد استخدام أساليب علمية للكشف عن الجرائم. توفّر تحليلات التربة معلومات عن موقع الجريمة، وتوضح أنماط آثار الدم مجرياتها، وتساعد الحشرات على معرفة وقت ارتكابها.