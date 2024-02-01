وثائقي - غازبروم - سلاح روسيا الفعال: أطماع الغرب

على مدى عقود من الزمن، ازداد اعتماد الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا على واردات الغاز الروسي. ولم تدرك الحكومة الألمانية أن روسيا كانت تستخدم الغاز كسلاح لفترة طويلة إلا بعد الحرب في أوكرانيا.

كيف حدث ذلك؟ وما هي مُخططات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟ هذان الفيلمان يُلقيان نظرة من وراء الكواليس على شركة غازبروم التي تحتكر الغاز، ويوضحان صعود الإمبراطورية، بداية من انهيار الاتحاد السوفييتي، مروراً بالسنوات الذهبية في روسيا، ووصولاً إلى القيود التي فرضها الرئيس فلاديمير بوتين، وما تلا ذلك من اعتقالات ومصادرة ممتلكات. تم تصوير الفيلم قبل أن تبدأ روسيا هجومها على أوكرانيا، اليوم لن يكون ذلك ممكنا. هذا الوثائقي يُتيح فرصة لإلقاء نظرة خلف واجهة شركة الطاقة العملاقة غازبروم.