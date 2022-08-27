 وثائقي - على ضفاف المتوسط - قبرص | وثائقي | DW | 11.09.2022

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وثائقي

وثائقي - على ضفاف المتوسط - قبرص

وفقا للأسطورة وُلِدَت أفروديت إلهة الحب والجمال في قبرص. لذا يعتبر الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط منبع كل حبّ. الجزيرة هي من أقدم الحضارات في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وحكمها عبر التاريخ اليونانيون والمصريون والرومان والعثمانيون والبريطانيون.

عند وصولها إلى الجزيرة، كان أول مكان تذهب إليه زينب المسرار هو جبال ترودوس. وهناك تقوم بتذوّق نبيذ قبرصي حائز على جوائز. بعد ذلك تواصل رحلتها إلى أيا نابا، حيث تلتقي بعالم الأحياء البحرية لويس هادجيوانو الذي يجري بحوثا على كائن بحري دخيل لا يفترض أن يكون في هذه المنطقة، وهو سمكة التنين. فتغير المناخ جعل منطقة البحر الأبيض المتوسط جذابة لهذه السمكة. كما في أنحاء العالم الأخرى، يعتبر الطعام والشراب الجيدان فلسفة حياة لكثير من القبارصة أيضا. يُقدّم رودي داماليس صاحب مطعم "تابياتاكيا" وجبات تقليدية بلمسة عصرية عبر مزجها بشكل غير مألوف مع مكونات أخرى. بعد ذلك تذهب زينب المسرار إلى الشاطئ: ففي عام 2019 زار قبرص أكثر من أربعة ملايين سائح، ومعهم تفاقمت مشكلة النفايات البلاستيكية أيضا. لذا تكافح منظمة أكتي البيئية ضد مشكلة النفايات البلاستيكية المتزايدة على الشواطئ وآثارها الخطيرة على البيئة، من خلال حملات توعية في المدارس. ففي فصل الصيف يشارك أطفال قبرص في حملات لتنظيف الشواطئ من النفايات. زينب المسرار تتحدث مع خارس تيودورو عن هذه الحملة وعن مشكلة جزيئات البلاستيك الدقيقة التي تشكل خطرا على البحر الأبيض المتوسط.

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