 وثائقي - على ضفاف المتوسط ـ كريت، اليونان | وثائقي | DW | 24.09.2022

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وثائقي

وثائقي - على ضفاف المتوسط ـ كريت، اليونان

زينب المسرار تحط الرحال في جزيرة كريت. يُطلق سكان كريت على جزيرتهم اسم "جزيرة الآلهة"، فبحسب الأسطورة ولد هنا زيوس، أب الآلهة في معتقدات الإغريق الدينية.

بعد جولة تسوّق قصيرة في البلدة القديمة خانيا، توجهت زينب بالسيارة إلى مناطق ريفية نائية في كريت، حيث مرّت بمزارع زيتون شاسعة. اليونان هي أكبر بلد منتج لزيت الزيتون بعد إسبانيا وإيطاليا. صانعة زيت الزيتون يوانا باراسخاكي دعتْ زينب لتذوق زيت الزيتون. كريت هي أكبر الجزر اليونانية. تتميز بسواحلها الساحرة وموانئها الجميلة مثل آغيّوس نيكولاوس مع طبيعة جبلية خلابة. استأجرت زينب درّاجة هوائية كهربائية لتستكشف على متنها الطبيعة الرائعة بطريقة مختلفة عن السيارة. في قرية كوزيز الجميلة زارت متجر يانيس يانوتسوس للتوابل العشبية، حيث صنعت توليفة ملح خاصة بها. جميع التوابل التي تباع هنا، مثل الزعتر والبردقوش تنتج في مزارع عضوية خاصة. جزيرة كريت تعاني هي أيضا من تغير المناخ وتبعاته مثل الجفاف. لهذا يجري يوانيس دالياكوبسولوس وأنارغيروس سيدريس بحوثا لدعم قطاع الزراعة المحلي. هنا تعرفت زينب على مشروع تجريبي هام للتصدي لشح المياه في منطقة البحر الأبيض المتوسط. في الثقافة اليونانية تحظى الحياة الجماعية بأهمية كبيرة، وهنا يلعب الرقص دورا متميزا. أنتونيا بانتيلاكي تعمل منذ سنوات معلمة رقص في أرخانيس. إنها تعرف كل تفاصيل الرقصات اليونانية وتعرض لزينب كيف تُؤدّى رقصة سيرتاكي الخاصة بسكّان كريت.

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