 وثائقي - على ضفاف المتوسط - صقلية، ايطاليا | وثائقي | DW | 15.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

وثائقي

وثائقي - على ضفاف المتوسط - صقلية، ايطاليا

ضمن سلسلة على ضفاف المتوسط، تحط زينب المسرار الرحال في صقلية؛ أكبر جزيرة في إيطاليا. ستحصد هناك ثمار الحمضيات وستلتقي بفنانين وستسافر من بركان إتنا إلى العاصمة باليرمو.

تنتج جزيرة صقلية حوالي 1,5 مليون طن من الحمضيات كل عام. وبالقرب من مدينة كاتانيا تساعد زينب أحد المزارعين العضويين في موسم الحصاد الشتوي. بعد ذلك تلتقي إنريكا أرينا التي تصنع الملابس من قشور ثمار الحمضيات. تاريخ صقلية هو عبارة عن دراما وقليلون هم الذين يستطيعون سرد هذه القصص الدرامية كما تفعل أسرة "فراتيلي نابولي"، وهي عائلة عريقة من فناني مسرح العرائس في كاتانيا. في "بيكولو تياترو" تتعلم زينب المسرار كل شيء عن هذا التقليد المشهور. هناك علاقة خاصة تربط بين أهالي صقلية و"ماما إتنا"، كما يسمي الأهالي أنشط بركان في أوروبا. الباحث البركاني جوزيبي ساليرنو يصطحب زينب إلى ارتفاع 3000 متر، حيث تعيش مغامرة في طقس بارد. ثم تعود إلى باليرمو عاصمة صقلية التي يسكنها ما يقرب من 700 ألف نسمة وكانت تعتبر في الماضي معقلًا للمافيا الصقلية حتى قاومها بعض سكان المدينة. هناك تلتقي رئيس بلدية باليرمو ، ليولوكا أورلاندو الذي يشارك في إنقاذ اللاجئين القادمين بحراً. وتنتهي رحلتها في موديكا، حيث تتذوق أطباق الكاكاو اللذيذة في مصنع شوكولاتة.

المزيد من المركز الإعلامي

Dokus KW 11 - America's Black 1%

وثائقي - السود في عالم الأعمال الأمريكي - قصص نجاح وتمكين ذاتي 07.10.2022

Dokumentarfilm | Unbekanntes Usbekistan

استكشاف أوزبكستان - رحلة بالقطار على طريق الحرير 05.10.2022

Dokumentarfilm | Die große Toiletten-Krise

أزمة المراحيض الكبرى 04.10.2022

Dokus KW 39 - Frauen bauen - Wie Architektinnen die Baukunst erobern

فن عمارة نسائي - مهندسات معماريات يكتسحن قطاع البناء 04.10.2022

المزيد وثائقي

Insektenkiller - Wie Chemieriesen unser Ökosystem zerstören

مبيدات الحشرات - كيف تدمّر شركات الكيماويات العملاقة نظامنا البيئي 14.10.2022

DW Sendungslogo DokFilm arabisch

وثائقي - حياة أطول - فك شيفرة سر الشيخوخة 12.10.2022

Bangladesch Das überflutete Land - Bangladesch

بلد الفيضانات - بنغلاديش 11.10.2022

Dokumentarfilm | Eine Reise am Mittelmeer - Tunesien

وثائقي - على ضفاف المتوسط - تونس 08.10.2022

اقرأ أيضا

Sendung: Dokumentation Eine Reise am Mittelmeer - Sizilien Sendedatum: 16. Oktober 2022 Beschreibung: Die Moderatorin Sineb El Masrar besucht auf ihrer Reise am Mittelmeer Sizilien, der größten Insel Italiens. Sie erntet Zitrusfrüchte, begegnet Puppenspielern, reist vom Vulkan Ätna bis in die Hauptstadt Palermo, einem Zentrum der Seenotrettung. Fotograf: © ZDF/Arte (Stills aus einer Koproduktion von ZDF und Arte) Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation Schlagwörter: Sizilien, Vulkan, Ätna, Palermo, Zitrusfrüchte, Addiopizzo, Seenotrettung, Puppenspieler

على ضفاف المتوسط : صقلية - ايطاليا 13.09.2022

ضمن سلسلة على ضفاف المتوسط، تحط زينب المسرار الرحال في صقلية؛ أكبر جزيرة في إيطاليا. ستحصد هناك ثمار الحمضيات وستلتقي بفنانين وستسافر من بركان إتنا إلى العاصمة باليرمو.