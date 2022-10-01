 وثائقي - على ضفاف المتوسط - تونس | وثائقي | DW | 08.10.2022

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وثائقي

وثائقي - على ضفاف المتوسط - تونس

تعتبر تونس "عالما مصغّرا" في حوض البحر المتوسط. جعفر عبد الكريم يلتقي في رحلته رجلا يمارس الرقص الشرقي، وعالمة تفسّر القرآن من وجهة نظر نسوية، إلى جانب لقاءات أخرى مثيرة للاهتمام.

ظلت تونس تحت الحماية الفرنسية لمدة 75 عاما، إلى أن نالت استقلالها في عام 1956. بين عامي 2010 و2011 اندلعت فيها شرارة ما سُمي بـ "الربيع العربي". برفقة فنان الرقص الشرقي ومصمم الرقصات رشدي بلقاسمي، يستكشف جعفر عبد الكريم المدينة ويتحدث عن الصورة النمطية للرجل والكليشيهات السائدة حولها في البلدان العربية والإسلامية. ورغم أن تونس تعدّ، من وجهة نظر النساء أيضا، أكثر بلد ليبرالي في المنطقة، إلا أنها ما زالت بحاجة إلى إصلاحات. العالمة الدكتورة سلين، التي أعادت تفسير القرآن في سياق جديد، تطالب من يقرؤونه في عصرنا الحالي بتغيير طريقة تفكيرهم لصالح المرأة. جعفر عبد الكريم يلتقي أيضا بشباب تونسيين يريدون غزو الأسواق العالمية بعلامات أزيائهم، أو تأسيس شركات ناشئة تقدم حلولا مبتكرة لحماية البيئة وتعزيز الاستدامة. بعد زيارة الحمّام التقليدي، يسافر جعفر إلى جربة، أكبر جزيرة في شمال أفريقيا. وبينما يفضّل السياح هنا زيارة الأماكن الساحلية، حيث لا تزال المناطق الداخلية تحافظ على طابعها الأصيل، يزور جعفر عبد الكريم كنيس الغريبة اليهودي في مدينة الرياض بالجزيرة. يعيش في تونس اليوم نحو ألفي يهودي فقط، نصفهم يسكنون في جزيرة جربة.

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Sendung: Dokumentation „Eine Reise am Mittelmeer - Israel Sendedatum: 21. August 2022 Beschreibung: Die Autorin Sineb El Masrar reist zum ersten Mal nach Israel. Mit seiner faszinierenden Küste am Mittelmeer ist es Heimat für Juden, Muslime und Christen. Sineb besucht in Tel Aviv eine Synagoge, in Akko einen historischen Palast und kostet Wasser aus einer Entsalzungsanalge. In Haifa besucht sie die Ahmadiyya-Gemeinde und lauscht abends dem Konzert der Sängerin Neta Elkayam. Fotograf: © Arte/DW (Stills aus einer Koproduktion Arte und DW) Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation Schlagwörter: Israel, Tel Aviv, Akko, Haifa, Sineb El Masrar, Westjordan, Neta Elkayam

على ضفاف المتوسط - إسرائيل 07.07.2022

سافرت زينب المسرار وجعفر عبد الكريم بتكليف من مؤسسة دويتشه فيله إلى 10 دول على ضفاف المتوسط لأكثر من سنتين. ستكون محطتنا هذه المرة إسرائيل، فهذا البلد الواقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط موطن اليهود والمسلمين والمسيحيين