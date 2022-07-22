وثائقي - عالم شي جين بينغ

يعود كل ذلك إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ كونه مسؤول إلى حد كبير عن ذلك. كشخصية رئيسية في السياسة الصينية يوجه الدولة الشيوعية ببراغماتية وحسابات رصينة منذ عام 2013. على الصعيد المحلي، يسعى شي جاهداً من أجل تحقيق "الدكتاتورية المثالية"، أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فإنه يريد تغيير القواعد الدولية. ما هي أهداف الأوتوقراطي الغامض الذي تأثر بشدة بالماوية في شبابه؟ وما هي دوافعه وغاياته؟ يتتبع الفيلم الوثائقي صعود ومستقبل الخطط السياسية للرئيس الصيني.