وثائقي - عالم ذكي جديد - سباق الذكاء الاصطناعي

يسلط الفيلم الضوء على لاعبين كبار في مجال التكنولوجيا والعلوم والسياسة من العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي حول العالم، والذين عليهم اتخاذ قرارات بعيدة المدى خلال زمن قصير جدا. كيف يمكن تسخير إمكانات التكنولوجيا وفي ذات الوقت منع ظهور واقع مرير يشبه ما نراه في الخيال العلمي؟ إمكانات البنية التحتية الموجودة حاليا فائقة ولا حدود لها، وكذلك مخاطرها كالتضليل والتلاعب بالانتخابات وصولا إلى الحروب والرقابة. يركّز الفيلم على ثلاثة روّاد أعمال تعد شركاتهم من الأفضل في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي: يوناس أندروليس من شركة "ألف ألفا" الألمانية، وتوماس وولف من المنصة ذات المصادر المفتوحة "هاجينج فيس" الفرنسية، وهان شياو من شركة "جينا. آي" الصينية. يتتبّع المخرج دومينيك بريتش الروّاد الثلاثة على مدار عام بدء من ربيع عام 2023، عندما أصبحت هذه التكنولوجيا ظاهرة شعبية وحتى الاضطرابات التي أثارها تطبيق OpenAI. محاور اهتمام هؤلاء الثلاثة هي رأس المال والنفوذ والصمود الاقتصادي في عالم تنافسي لا يرحم، ويتغير بشكل متسارع لا مثيل له. الصين حدّدت لنفسها هدف الهيمنة على هذه التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، لكن هذا تمامًا ما تسعى الولايات المتحدة لمنعه. أما أوروبا فعليها إيجاد طريقها الخاص بها بين هاتين القوتين العالميتين المتنافستين. أي طرف سيخسر، لن يحصل على فرصة ثانية. يُقدِّم الفيلم الوثائقي نظرة ثاقبة على عالم التكنولوجيا المغلق، ويُظهر الأشخاص الذين يعملون على هذه الثورة التقنية.