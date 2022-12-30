وثائقي - عالم الموضة - صراع من أجل البقاء

عالم الموضة المترف والنخبوي، هذا ما يتحدث عنه كل من المُصَمِّمة ميشيل إيلي، والفنان والمؤثّر في عالم وسائل التواصل الاجتماعي كيسي سبونر، و فيلويت تشاتشكي الفائزة في برنامج المسابقات روباول دراغ الذين يوجدون في قلب الوهم وخداع الذات غير المنفصلين عن عالم الموضة. ففي عروض الأزياء، يكونون في دائرة الضوء ويطيرون من أسبوع موضة إلى آخر. يجلسون في المقدّمة أمام المنصة في عروض لدور أزياء عالمية شهيرة مثل فيندي وبرادا وغوتييه. لكن ما قيمة هذا فيما يصارعون بقية العام من أجل البقاء؟ بصراحة صادمة وسخرية من الذات، يطاردون حلمهم بالحصول على دور مهم في قطاع صناعة الموضة.